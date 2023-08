Una joven de República Dominicana denunció que la compañía Delta Air Lines perdió a su perrita mientras ella se encontraba detenida por funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos.

Paula Rodriguez y su cachorra rescatada, Maia, llegaron al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta después de abordar un vuelo desde Santo Domingo.

Ambas debían hacer un nuevo viaje a California, donde pasarían unas vacaciones de dos semanas en San Francisco; sin embargo, la hispana asegura que funcionarios del aeropuerto la detuvieron para interrogarla y notificarle posteriormente que debía ser deportada.

“Ellos [eventualmente] me dijeron muy amablemente: ‘Lo sentimos mucho, pero usted no cumple con los requisitos para ingresar a los EEUU, se le ha negado la entrada y debe ser enviada de regreso a su casa en Santo Domingo”, declaró Rodriguez a Atlanta News First. “Tendrás que dormir en un centro de detención y tu perro no podrá ir contigo”.

Al día siguiente, la joven debía abordar un vuelo de regreso a su país, pero su perrita no aparecía por ninguna parte. “Pensé: ‘Lo siento, no puedo subir a este avión, no sé dónde está mi perro’”, recordó bastante asustada.

“Estaba llorando, tuve ataques de pánico en el avión, tuve que subir al avión porque el Control Fronterizo de Estados Unidos me dijo: ‘Oye, por ley no podemos tenerte aquí en este aeropuerto por más de 24 horas’”, agregó.

Ella se vio obligada a abandonar Norteamérica sin su mascota, pero tenía la esperanza de que Maia volvería a República Dominicana en el siguiente vuelo.

Lamentablemente, las horas pasaron y Delta nunca se comunicó con Rodriguez. Asegura que llamó a la empresa varias veces para intentar ubicar al can, pero un representante le dijo que la perrita se había escapado de su jaula mientras ella estuvo detenida.

Delta lost my dog while I was detained by US customs: deported woman https://t.co/IhlZV3jRrt pic.twitter.com/GgBQJdDFi6 — New York Post (@nypost) August 24, 2023

Andrew Gobeil, director de comunicaciones de Hartsfield-Jackson, le dijo a Atlanta News First que el personal del aeropuerto “no se ha encontrado con el perro, pero seguirá alerta en caso de que aparezca”. Asimismo, prometió que, de hallarla, la devolverán a su dueña.

Por otra parte, un representante de Delta dijo en conversación con el New York Post que “los equipos de Delta han estado trabajando las 24 horas del día para localizar y reunir a esta mascota con el cliente y permanecemos en contacto para brindarle actualizaciones”.

No obstante, Rodríguez afirma que no ha tenido noticias de la aerolínea desde que le dijeron que Maia estaba desaparecida.

“La gente de Delta está profundamente preocupada por el cliente y el perro y estamos comprometidos con los esfuerzos de búsqueda continuos, trabajando estrechamente con el Departamento de Aviación de la ciudad de Atlanta y otras partes interesadas”, declaró Drake Castañeda, representante de comunicaciones de Delta Air Lines.

¿Qué hacer si una aerolínea pierde a mi mascota?

Si la aerolínea pierde tu mascota durante un vuelo, sigue estos pasos:

Mantén la calma y comunica con la aerolínea en el mostrador de servicio al cliente.

Proporciona detalles de tu mascota y documenta tus interacciones con la aerolínea.

Pregunta por su procedimiento de búsqueda y solicita actualizaciones periódicas.

Contacta a las autoridades locales si estás en un país extranjero.

Utiliza las redes sociales para buscar ayuda en la búsqueda.

Conserva registros de comunicaciones y documentos.

Considera asesoramiento legal si es necesario para resolver la situación.