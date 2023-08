Las redes sociales se han convertido en una plataforma esencial para compartir experiencias y momentos significativos de la vida, siendo un tema que ha ganado relevancia el proceso de solicitud de visa para ingresar a los Estados Unidos. A través de fotos y videos, las personas detallan sus vivencias al solicitar el mencionado documento. Asimismo, comparten consejos útiles que puedes ser tomados en cuenta al presentarse en la entrevista llevada a cabo por las autoridades migratorias.

Precisamente, una joven latina, identificada en TikTok como Nahirelys Peralta (@nahirelysperalta), se animó a revelar detalles de su solicitud de visa a pesar de no haber conseguido el permiso de ingreso a EEUU. Su objetivo, además de expresar su decepción por lo ocurrido, fue saber si más personas habían pasado por lo mismo.

“No me creyeron que yo era dueña de mi propia empresa”, empezó diciendo la chica, quien es oriunda de Venezuela. Tras ello, hizo hincapié en la importancia de llegar temprano a la embajada para no estar entre los últimos a ser atendido por el personal del establecimiento.

Según el relato de la joven, ella se sentía muy segura de que obtendría la visa sin mayor problema; no obstante, todo cambió cuando tuvo el primer contacto con el agente de migración. “Yo llevaba una fe inmensa, pero cuando pasé a la zona de la entrevista el agente tenía una cara superamargada”, recordó.

Las preguntas que le hicieron en la embajada

La primera pregunta fue cuál era el motivo de su viaje, a lo que ella respondió: “negocios y turismo”. De inmediato, le preguntaron sobre qué tipo de negocio y ella contestó que era directora de su propia empresa, algo que, al parecer, el entrevistador no creyó del todo.

“Me dijo ‘¿cómo es posible que siendo tan joven seas directora de una agencia?’”, señaló. Aunque ella explicó que empezó sus estudios desde muy temprana edad y emprendió apenas egresó, no pudo convencer al agente. “Entonces me miró así como que ‘no te creo’, yo ahí dije ‘listo, aquí fue, no hay manera’”.

Tras ello, le preguntaron sus ingresos económicos, cuántas personas tenía a su cargo y le pidieron mostrar su historial de viajes. Cuando Nahirelys dijo que estuvo en Madrid, el entrevistador la cuestionó: “¿Quién cubre todos estos gastos?”, a lo que ella respondió que ella misma, sin cambiar la percepción del oficial.

Aunque el agente no le pidió ninguna documentación, ella no pidió mostrarlas debido a que le habían recomendado que no lo hiciera. “Yo llevaba el registro mercantil, los estados de cuenta, todo... no quise ser demasiado lanzada y decirle ‘pero véalo, aquí está esto’”, indicó.

La joven concluyó su relato asegurando que no entendía la razón por la que le negaron la visa. “Fueron preguntas súper raras y su cara siempre estaba como de ‘no me convence’. Duramos como cuatro minutos, las cuestiones fueron rápidas, él no me dejaba ni responderle completo porque me cortaba y me hacía otra pregunta”, agregó.

El relato de la venezolana generó una gran cantidad de reacciones y muchos usuarios, además de sentirse identificados, se animaron a compartir sus teorías sobre el motivo por el que las autoridades migratorias habrían negado la solicitud de la chica.

“Yo siento que ellos tienen algo con Venezuela”; “Es porque eres joven y estás soltera”; “La falla también es por qué viajas sola si tienes muy buena solvencia económica”; “hoy en día cuando pides visa de paseo tienes que especificar hasta el lugar a donde irás”; “Solo con decir la palabra negocios....ya era una razón para negarle la visa de turismo”, escribieron las personas.

¿Por qué le niegan la visa para Estados Unidos a un solicitante?

Las visas para Estados Unidos pueden ser negadas por diversas razones, como la falta de vínculos con el país de origen, recursos financieros insuficientes, antecedentes penales o de inmigración, información incorrecta o inconsistente, objetivos de viaje poco claros, historial de negaciones anteriores, falta de documentación adecuada, ausencia de intención de retorno y cambios en políticas de inmigración.

La decisión de negar una visa se basa en la evaluación individual de factores y pruebas presentadas por el solicitante, y está a cargo del oficial consular.

Video recomendado

Si eres una de las personas que está interesada en viajar a Estados Unidos, mira AQUÍ los pasos que necesitas seguir para solicitar la visa.