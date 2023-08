Torrey Scow vivió una experiencia que nunca olvidará. Ella es una madre de Utah, Estados Unidos, que fue convocada para servir como jurado. Como no encontró una niñera que le ayudara ese día, se vio en la obligación de ir con sus cuatro hijos (unos trillizos de 18 meses y una niña de 5 años).

La progenitora de esta historia dio a conocer lo sucedido a través de su cuenta de Instagram (@torreyscow), asegurando que todo fue una verdadera “pesadilla”. En el video viral que subió, mostró que ingresó a la corte local con un coche especial donde estaban sus trillizos (Lincoln, Lexi y Zoey). La mayor (Emrie), en tanto, caminó con ella.

“¡Me sentí tan mal por todos los que estaban allí con nosotros! ¡Definitivamente uno de mis peores momentos de mamá!”, recalcó en la descripción de su publicación. “Para aquellos que no saben, si uno no se presenta, recibe una multa de $1,000 y no puede elegir el día, por lo que desafortunadamente tuve que llevarlos a todos porque no tenía niñera”, agregó.

A raíz de que el clip impactara bastante, Torrey Scow fue entrevistada por Inside Edition, que compartió el video viral del diálogo en su canal de YouTube. “Honestamente, pensé que primero entraría y verían que mis manos estaban llenas y me enviarían por la puerta”, confesó la madre, pero eso no sucedió.

La progenitora hizo todo lo que estaba a su alcance para mantener tranquilos a sus pequeños. Por ejemplo, usó bocadillos y hasta intentó entretenerlos con una máquina expendedora de refrescos en un momento en el que tuvo que llevarlos al baño.

“Casi lloré al final”

Tras pasar dos horas y media en la corte con sus hijos, le permitieron a Torrey Scow marcharse con ellos a casa. “He tenido muchos momentos con trillizos y eso, por mucho, llega a la cima por el estrés. Casi lloré al final y no soy de llorar, pero pensé: ‘¿Cuándo me dejarán ir?’”, aseguró la madre, quien ha recibido comentarios positivos de usuarios tanto de Instagram como de YouTube. Los internautas aseguraron que es una excelente progenitora por todo lo que hizo y por lo que seguro seguirá realizando por sus hijos.

