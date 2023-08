En medio de la tragedia un héroe surgió. Mientras los incendios forestales en Hawái arrasaban la zona de West Maui, un piloto de vacaciones tomó una decisión audaz: se ofreció como voluntario para pilotar un avión y liderar la evacuación de 330 personas atrapadas en la isla. Su gesto desinteresado demostró cómo la valentía puede surgir en los momentos más adversos.

El capitán de United Airlines, Vince Eckelkamp, de Colorado, contó a NBC News que tenía previsto volar de Maui a Denver el martes de la semana pasada, tras pasar seis días de vacaciones con su esposa y su hija.

Hacia las 4 de la madrugada, se cortó la electricidad en su hotel debido a las ráfagas de viento que derribaron cables eléctricos. La familia hizo las maletas en la oscuridad y planeó dirigirse temprano al aeropuerto de Kahului, pero pronto se dieron cuenta de que no había cobertura de móvil.

Para llegar al aeropuerto, la familia de Eckelkamp atravesó la histórica ciudad de Lahaina, sólo unas horas antes de que se convirtiera en un infierno. Allí, dijo, “el viento azotaba tan rápido que las tejas salían volando de las casas” y a los lugareños “les llovía arena”.

Sólo más tarde vieron las fotos de lo que quedaba de Front Street en Lahaina: coches calcinados y escombros. “Cinco horas después, esos habríamos sido nosotros”, dijo Eckelkamp.

Cuando la familia llegó por fin al aeropuerto, se enteró de que su vuelo se había retrasado porque United Airlines no podía contactar con sus auxiliares de vuelo, que estaban atrapados en Lahaina, sin poder hacer nada.

Al final, el vuelo se retrasó hasta el día siguiente. Con el paso de las horas, su familia se enteró de la devastación que se estaba produciendo en Maui.

“Fue entonces cuando empezamos a darnos cuenta de que esto era real. Estamos en un lugar que está sufriendo mucho, en mal estado, en este momento”, dijo. “Hablamos con más gente en el aeropuerto, y todo el mundo tenía una historia triste, especialmente los lugareños”.

La familia pasó la noche en el aeropuerto. Al día siguiente, Eckelkamp se dio cuenta de que su vuelo podía cancelarse, ya que los pilotos corrían el riesgo de sobrepasar las horas reglamentarias de la tripulación.

Se ofreció como voluntario a pilotar

Fue entonces cuando intervino. “Me di cuenta de que el día de trabajo de la tripulación iba a ser enorme, así que envié un mensaje de texto al capitán que conocía y le dije: ‘Oye, sé que vas a tener un día largo. Estoy disponible. Si quieres, puedo aumentar tu tripulación’”, explicó.

Su nuevo vuelo estaba previsto inicialmente para las 15.30 horas del miércoles, pero se retrasó de nuevo hasta las 20.00 horas porque United seguía sin poder localizar a los auxiliares de vuelo en la isla. Incluso con el nuevo horario, el vuelo seguía siendo un reto para la tripulación.

“Con el despegue a las 8 en punto, al otro piloto de los dos se le acabó el tiempo. No pudo llegar a tiempo. Así que el vuelo iba a cancelarse. Así que la tripulación me llamó porque sabían que estaba disponible y me preguntaron si quería hacer el vuelo de Maui a San Francisco, y yo dije: ‘Sí, por supuesto’”.

Los auxiliares de vuelo llegaron a las 18.30 y el vuelo despegó a las 20.00. Eckelkamp acabó pilotando el vuelo vestido con zapatillas de tenis, pantalones cortos y una camiseta.

“Una vez que aumentamos la potencia en el despegue, al otro piloto sólo le quedaban 25 minutos antes de que se le acabara el tiempo y hubiera sido ilegal, lo que significa que el vuelo habría tenido que cancelarse”, dijo.

“Todo se conjugó para que aparecieran los auxiliares de vuelo, la estación de Maui nos sacara de allí, el otro piloto dispusiera de tiempo, y aun así pudimos despegar con 25 minutos de sobra, y para mí, que estaba allí en el lugar y el momento adecuados, fue increíble”, dijo Eckelkamp.

Cuando el vuelo aterrizó en San Francisco antes de seguir a Denver, Eckelkamp salió de la cabina para despedirse de los pasajeros que desembarcaban.

“Yo iba en pantalón corto y zapatillas de tenis, y lo único que me imagino es que bajaban del avión diciendo: ‘¿Quién era ese tipo en pantalón corto y zapatillas de tenis que se despedía de nosotros? ¿Qué hacía?’”, dice riendo.

Dijo que sólo unas 15 personas en el vuelo sabían realmente todo lo que ocurrió detrás de la cortina para hacer posible el vuelo.

“Fue muy bonito poder ayudar. ¿Qué no se podía hacer para ayudar? Todas las historias que nos contaban los lugareños eran tristes. Sólo hay que desearles lo mejor y hacer todo lo posible por ayudarles”, declaró.

Ha pasado una semana desde que estalló el volátil incendio forestal -el más mortífero de la historia moderna de Estados Unidos-, y hasta ahora han muerto 99 personas, cifra que, según las autoridades, es probable que aumente.

