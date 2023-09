El día que las Torres Gemelas de Nueva York sufrieron una serie de ataques terroristas por parte de Al Qaeda la mañana del 11 de septiembre de 2001, Danny Caiazzo estaba ahí trabajando como siempre, pues era comerciante de bonos. Han pasado 22 años desde ese trágico momento y él se animó a contar su historia y dejar un poderoso mensaje como sobreviviente: “Aprovecha al máximo el tiempo que tienes”.

Cuando tenía 23 años laboraba en el piso 55 de la Torre Sur del World Trade Center. Tras el 11S, él renunció y empezó a ver la vida de otra manera luego que le diagnosticaran trastorno de estrés postraumático.

Tras lo presenciado en el ataque terrorista, él tiene en claro que “tienes que aprovechar al máximo el tiempo que tienes con las personas que te importan porque nunca sabes qué tan rápido pueden cambiar las cosas. Las cosas cambiaron muy rápido para mucha gente ese día. Realmente vi lo terrible, pero también lo mejor de la humanidad ese día”.

Su experiencia en los atentados del 11 de septiembre

En conversación con People, Danny Caiazzo recordó que esa mañana le pidió a su compañero de trabajo que bajaran a desayunar como lo hacían la mayoría de días. “Tan pronto como dijo: ‘Déjame terminar esta llamada’, la primera torre fue atacada. Todo mi edificio tembló. Todos sabíamos que algo no estaba bien”.

Al darse cuenta que los ascensores no funcionaban, corrió hacia las escaleras y después de un momento encontró a su jefa en un “ataque de pánico” sentada en los escalones y sin poder moverse. “Ella me dijo: ‘Danny, no quiero morir’. La puse sobre mi espalda y comencé a cargarla escaleras abajo”.

Cuando llegaron al piso 10 se escuchó en los altavoces que la Torre 2 estaba segura y podían regresar a trabajar, pero ignoró el anunció y siguió bajando hasta el vestíbulo. Ahí convenció a sus compañeros de no regresar. “Gracias a Dios, todos escucharon”.

“La gente saltaba del edificio y aterrizaba literalmente a 20 pies de distancia de mí (...) Escuché un ruido proveniente del otro lado. Cuando giré la cabeza, el edificio del que acababa de salir explotó. Empecé a correr”, narró para luego mencionar que fue alcanzado por escombros y que el rostro de las personas solo transmitía “horror”.

Tras su experiencia, empezó a ayudar a otras personas

Luego que le diagnosticaran trastorno de estrés postraumático aprendió a aceptar que, aunque desearía haber salvado a más personas, sus acciones ayudaron a muchas ese día. “Tuve que cambiar mi perspectiva. Me di cuenta de que tenía 23 años y de hecho salvé a un puñado de personas además de mi jefa, a quien cargué, fui responsable de que las personas que no querían irse se fueran. Una vez que cambié mi perspectiva, lo cual fue una gran cosa para mí, convertí algunos de los sentimientos negativos en positivos”.

Su terapeuta también jugó un rol vital pues lo animó a dejar Wall Street y dedicarse al trabajo que ama. Fue ahí que volvió a la escuela y se licenció en producción musical y fundó su propio sello independiente. Continuó trabajando en álbumes con artistas como Ghostface Killah e Inspectah Deck y produjo el álbum de 2021, Remedy Meets Wu-Tang , que llegó al no. 1 en iTunes.

Ahí no quedó todo, pues tras lo vivido en los atentados del 11 de septiembre, volvió a la escuela y obtuvo una maestría en orientación escolar y psicología infantil. Ahora trabaja como consejero escolar. “Habla sobre tus sentimientos. No guardes las cosas dentro”, aconsejó.

Sin embargo, el 11S siguió estando presente, pero ya de otras maneras. Él y su esposa Grace, trajeron a casa a su hijo Joseph, que ahora tiene 12 años, desde el hospital en el décimo aniversario del ataque terrorista.

“Siempre sentí que la inocencia que había perdido ese día regresaba cuando él regresaba a casa”, dijo. Luego nació su hija Sophia, que ahora tiene 10 años.

A 23 años de ese trágico día para Estados Unidos, Danny Caiazzo solo quiere que más supervivientes sepan que no están solos. “Sientes que nadie entiende lo que estás pasando o lo que has pasado o la experiencia. Pero si eres capaz de salir de eso, te darás cuenta de que hay personas que comparten muchas de las mismas experiencias y muchos de los mismos sentimientos y miedos. Sólo tienes que estar dispuesto a dar ese paso (...) Sólo tienes que seguir haciendo lo que amas. Eso es realmente lo que trato de vivir mi vida: trato de ser una buena persona, un buen padre y seguir haciendo música”.