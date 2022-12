Todos hemos experimentado en alguna ocasión una rara coincidencia que parecía tan improbable que nos resulta casi mágica, como si existieran conexiones entre personas o sucesos destinados a ocurrir por obra del azar.

A pesar de ello, podríamos decir con seguridad que el caso de una familia de Alabama, Estados Unidos, supera cualquier tipo de creencia que intenta explicar la lógica detrás de la casualidad.

Cassidy y Dylan Scott, cuya hija llegó a este mundo el pasado 18 de diciembre, nació justamente el día que ellos cumplen años.

El nacimiento de la pequeña Lennon produjo que el Hospital para Mujeres y Niños de Huntsville felicite a la pareja por medio de sus redes sociales.

“¡Felicitaciones a Cassidy y Dylan Scott, quienes acaban de dar la bienvenida a su primogénito al mundo! Este es un momento emocionante para cualquier familia, pero es muy especial para esta familia porque todos comparten el mismo cumpleaños”, señala el comunicado.

Posibilidad de una en 133 mil

Según informa el centro médico, este tipo de casos tienen posibilidad de una en 133 mil de que sucedan.

“El domingo 18 de diciembre ocurrió una posibilidad entre 133.000 cuando nació su hija Lennon. Aguantó hasta las 12:30 a.m., justo a tiempo para la celebración”, agregó la mencionada institución.

En conversación con el medio TODAY, la pareja reveló que la fecha de parto de Lennon estaba programada para el 27 de diciembre.

“Al principio no quería que naciera en mi cumpleaños porque quería que tuviera su propio día”, recordó Cassidy. “Cuanto más se acercaba, Dylan me convenció. Me hizo pensar en la idea de querer que sucediera”.

Los días pasaron y, el día que celebraban sus cumpleaños, la mujer rompió fuente. “Empecé a tener contracciones y pensé, Dios mío, esto podría suceder”, dijo la madre entre risas. “Así que en realidad no tenía otra opción en ese momento”.

Padre, madre e hija celebran sus cumpleaños el mismo día

Mientras que Cassidy nació el 18 de diciembre de 1996, Dylan nació el mismo día del año 1998.

“Al principio pensé que estaba mintiendo sobre su cumpleaños”, señala Cassidy, sobre la primera vez que se enteró que ella y su esposo compartían la misma fecha de nacimiento.

La pareja no descarta la idea de tener un segundo hijo y repetir el suceso. “Todo el mundo ya ha dicho que si tenemos otro tenemos que intentar que nazcan ese día también. Así que lo intentaremos, pero ya sabes, no hay problema”.