Sophie Riegel es una joven de Carolina del Norte, Estados Unidos, que convirtió su “aburrimiento” en un trabajo secundario con el que genera 10 mil dólares al mes. Durante su etapa como estudiante de primer año en la Universidad de Duke en 2020, se encontró en una situación inusual: las clases virtuales debido a la pandemia. En ese momento, mientras estaba en casa, se dio cuenta de que tenía un montón de ropa sin usar y otros artículos que podría vender para obtener ingresos extra.

Inicialmente, Sophie vendió algunos artículos propios y ganó alrededor de $200. Esto la llevó a investigar más y pronto comenzó a explorar las tiendas de segunda mano en su área. Con el tiempo, empezó a vender alrededor de $50 por día en ropa usada, generando un flujo constante de ingresos, informa CNBC.

Después de graduarse con una licenciatura en psicología, Sophie continuó desarrollando su negocio secundario con el que generó casi $123 mil en ventas el año pasado a través de plataformas como eBay, Mercari y Poshmark.

Ahora, vende alrededor de 10 artículos por día y dedica hasta 25 horas semanales a esta actividad, además de trabajar como escritora profesional y asesora de salud mental.

Se instruyó viendo videos en YouTube

Desde que comenzó, Riegel ha ganado más de $192 mil en ganancias netas totales. La cifra final sería ligeramente mayor debido a las ventas en persona y otros ingresos que no fueron documentados.

Sophie encontró el éxito al investigar y aprender sobre marcas y productos que tienen una alta demanda en el mercado de segunda mano. También desarrolló estrategias para optimizar su tiempo y recursos, como estudiar los cronogramas de reposición de existencias de las tiendas locales.

“Seguí toneladas y toneladas de otros revendedores [en YouTube]”, señala. “Pasé horas y horas aprendiendo marcas, aprendiendo a usar todas las plataformas. Y en mi primer año, obtuve aproximadamente $70,000 en ventas”.

A pesar de los desafíos, como el seguimiento del inventario y las tareas administrativas, Sophie no ve ninguna razón para frenar su negocio secundario.

Su empresa de reventa de artículos usados representó casi el 70% de sus ingresos del 2023. Para este año, espera una división más equitativa ya que piensa dedicarle más tiempo al coaching y asesoría para hablar en público.

Sophie tiene planes de expandir su negocio aún más, utilizando plataformas como YouTube para compartir su experiencia y vender sus servicios de asesoramiento en reventa.

Para ella, este trabajo no es solo una fuente de ingresos, sino también una pasión que la hace feliz y le proporciona una sensación de independencia y realización personal.

“Voy a hacerlo todo el tiempo que pueda. Ambas [carreras] me hacen feliz”, asegura Riegel. “Ambos me permiten ser independiente y no tengo que elegir entre una cosa u otra”.

