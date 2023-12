Una modelo estadounidense que está saliendo con un hombre 40 años mayor que ella decidió responder de forma tajante a las personas que afirman que solo está con él por su dinero. Willow Sias, de Carolina del Norte, conoció al jugador profesional de blackjack y constructor de viviendas David Simonini, de 63, en Tinder. Según su testimonio, el amor que sintieron el uno por el otro fue “instantáneo”.

“Nos enamoramos en una hora”, dijo la joven, de 23 años, sobre la primera cita que tuvo con el sujeto a inicios de 2022. “Él fue mi primera y única cita en Tinder, pero tuvimos una cena rápida porque tenía una entrevista más tarde esa noche”.

“Somos como espejos. Nuestras energías encajan muy bien e incluso comemos las mismas cosas, lo cual es una locura”, agregó. “A menudo, no hacemos nada más que reírnos y pasar un buen rato. Creo que realmente nos unimos por las experiencias y vibraciones que compartimos, que es principalmente lo que tenemos en común”.

Mediante sus redes sociales la pareja comparte su día a día, y entre sus videos con más vistas está uno en donde David le compra a Willow un auto Mercedes de 175 mil dólares como “regalo de mitad de semana”.

A pesar de las constantes críticas que recibe por parte de los internautas, la modelo asegura que no es una interesada y que su novio no es su “sugar dady”. Según explica, ama a David porque es feliz con él y porque le da la “estabilidad y seguridad” que necesita.

Agregó que a pesar de su diferencia de edad, ella y el empresario comparten muchos intereses comunes, incluido salir a cenar en restaurantes de cinco estrellas o ir de fiesta.

No es la primera vez que la estadounidense es relacionada con hombres mayores que ella. “De hecho, salí con un hombre mayor durante unos meses y nuestra diferencia de edad era de alrededor de 20 años”, recordó.

“Una vez estuve con una persona de 42 años y eso duró unos dos años”, añadió. “Fue como un sueño, pero me gustó demasiado y me asusté, así que lo engañé. Me alegro de haberlo hecho, porque esto me llevó a David”.

Ahora, la pareja espera formar una familia en un futuro, a pesar de que no todos sus conocidos ven con buenos ojos su inusual diferencia de edad: “Mis amigos también nos aman, pero algunos todavía piensan que él es mi sugar daddy”.

¿Cuál es la diferencia de edad ideal en una pareja?

La diferencia de edad máxima aceptable en una pareja es subjetiva y varía según las preferencias individuales y los valores culturales. No hay una regla universal al respecto. Algunas personas se sienten cómodas con una brecha de edad considerable, mientras que otras prefieren parejas con edades más cercanas.

La clave en una relación es la compatibilidad, la comunicación, el respeto mutuo y la comprensión, factores que no siempre están vinculados directamente a la diferencia de edad.

Aunque existen reglas generales como la “regla del 7″, donde se divide la edad del mayor por 2 y se suma 7 para determinar la edad mínima aceptable del otro, estas reglas no son aplicables universalmente y no reflejan la diversidad de relaciones exitosas.

