Una mujer de Mississippi, Estados Unidos, se casó con un hombre 61 años mayor que ella y asegura que no le importa lo que la gente opine sobre su relación.

Miracle Pogue conoció a su esposo Charles, de 85 años, mientras trabajaba en una lavandería en Starkville en 2019.

Tras un año de amistad, iniciaron una relación y, en febrero de 2022, el adulto mayor pidió la mano de la joven. A mediados de ese año, se dieron el “sí”.

Durante una entrevista, la mujer explicó cómo fue el momento en que se dio cuenta que había una gran diferencia entre las edades de ambos. “Me enteré en una conversación cuando nos preguntamos nuestra fecha de nacimiento y él dijo que nació en 1937″, dijo a Kennedy News, según consigna el New York Post.

“Ni siquiera puse su edad, solo queríamos ver cómo iba. No me importa si tiene 100 o 55 años, me gusta por él. Pensé que tal vez tenía 60 o 70 años porque se ve muy bien”, agregó. “Siempre está despierto y activo”.

Convenciendo a su familia

Miracle asegura que su madre Tamika Phillips, de 45 años, y su abuelo Joe Brown, de 72, apoyaron la relación desde el principio; sin embargo, no ocurrió lo mismo con su padre, Kareem Phillips, de 47 años.

“Mi abuelo dijo que si yo era feliz y eso es lo que quiero hacer, entonces él es feliz. Mi papá estaba como ‘diablos, no, señora, para nada’”, recordó la joven. “Tomó mucho tiempo convencerlo”.

“Si no hubiera venido a mi boda, me habría perdido para siempre”, continuó. “Le dije que necesitaba su apoyo y que me acompañara al altar. Una vez que conoció a Charles y habló con él, lo amó”.

Charles, un agente de bienes raíces jubilado, se muestra convencido de querer estar con alguien mucho más joven que él.

“Miracle tiene mucho a su favor. Ella tiene su vida en orden, es genial”, señaló. “El día de la boda fue maravilloso, fue el mejor día de mi vida. No hay problema con la diferencia de edad”.

“Queremos formar una familia”

“La gente que hace comentarios en línea no hace la diferencia, simplemente les dejamos hacer lo suyo”, continuó. “Somos muy felices juntos. Estamos deseando formar una familia juntos”.

Ahora, Miracle está haciendo planes para una fecundación in vitro, pues espera tener dos hijos. “Quiero que tenga otra generación. Estamos buscando ir a una clínica de FIV para hablar sobre nuestras opciones”, indicó.

A pesar de la energía y el entusiasmo que caracteriza a Charles, la mujer admite que a veces sí se preocupa por su salud.

“En el Día de Acción de Gracias se contagió de COVID y me quebré, me preparé, pero por la forma en que se levanta y se va todos los días, no va a ninguna parte”, afirmó. “Nos preparamos para las cosas y él dice que podría no estar aquí en cinco años. Le digo que lo hará y que nos sobrevivirá a todos”.

Por ahora, la pareja está aprovechando al máximo cada día, al mismo tiempo que miran hacia el futuro.

“Sé que, de manera realista, estaré más tiempo que él, así que trato de vivir, divertirme y experimentar todo lo que pueda con él. Tratamos de vivirlo”, concluyó la chica. “Él es mi caballero de brillante armadura”.