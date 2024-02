Con un ligamento cruzado anterior desgarrado y una rodilla que necesitaba ser atentida, Cindy Tutko se encontraba en una situación difícil mientras estaba de regreso a su hogar en Florida. Tras visitar a su hijo Jamie y su familia en Baton Rouge, Luisiana, llegó Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta y tenía que estar en la Terminal F para su próximo vuelo, pero los trenes estaban fuera de servicio y se vio obligada a caminar a pesar de sus molestias.

“Ella realmente se había caído ese día”, dijo Jamie en conversación con CBS News. “Y ella se puso a llorar por el dolor que sentía en la rodilla. Cuando la llevaba al aeropuerto, me di cuenta de que le dolía”.

Michael Wright, originario de Lafayette, Luisiana, vio a Cindy cojeando y ofreció ayudarla, a pesar de su inicial negativa. El hombre insistió y llevó su bolso, acompañándola durante todo el camino hasta la Terminal F.

“Al principio pensé, bueno, ¿qué pasa si este tipo me roba el bolso y se va a largar? Estoy condenada. No puedo correr tras él”, recordó.

Durante el trayecto, la mujer se dio cuenta de la genuina amabilidad de Michael, quien no solo le ofreció su ayuda, sino que también la acompañó con una actitud compasiva.

“Justo antes de llegar a la puerta, me agarra la mano, me mira y dice: ‘Eres mi mamá’”, señaló Cindy. “Y yo dije: ‘¿Está bien?’ Y caminamos hasta la puerta y él les dice a los muchachos en la puerta: “Esta es mi madre. Y tiene algunos problemas en la rodilla. ¿Y hay alguna manera de que pueda subir al avión antes que los demás?”. Porque camina muy despacio. Y el tipo dijo: ‘Claro, no hay problema’”.

La mujer, muy conmovida, se despidió de Michael con un abrazo y le dijo: “Tu mamá estaría orgullosa de ti. Eso es todo lo que necesitaba”.

Después del encuentro, Cindy compartió la historia con su hijo Jamie, quien recurrió a las redes sociales para encontrar a Michael y agradecerle públicamente por su bondadosa acción.

“Su prometida me envió un mensaje en Twitter. Ella dijo: ‘Oye, creo que el Michael que estás buscando es mi Michael’. Y yo dije: ‘Oh, ¿en serio? ¿Por qué piensas eso? Y luego ella dijo: ‘¿Tu mamá se sometió a una cirugía de rodilla o está a punto de operarse de la rodilla?’ ¡Boom! ¡ Eso es todo!”, recordó el hombre.

Finalmente, después de un día, lograron localizar al buen samaritano, quien humildemente describió su acto como simplemente ser un ser humano.

En lo que parece ser una curiosa coincidencia, Michael se sorprendió al saber que Cindy es una persona que se dedica a ayudar a su comunidad, ya que hace de intérprete de lenguaje de señas.

“Mis padres eran ambos sordos, así que el lenguaje de señas fue mi primer idioma”, declaró la mujer. “Y desde entonces he estado tratando con sordos”.

Michael está orgulloso de que su acto haya sido visto como algo positivo y que caracteriza a la personas de Luisiana. “Si la gente puede entender eso, esto valió la pena”, finalizó.

