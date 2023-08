El caso de una pareja que tiene 42 años de diferencia viene generando toda clase de reacciones en las redes sociales. David y Jackie se conocieron mediante una aplicación de citas en 2016, mientras ella viajaba por Filipinas, su país natal. Lo que pudo haber sido una relación pasajera acabó en boda. A pesar de las críticas, ellos defendieron su matrimonio asegurando que están muy enamorados.

Siete años atrás, los ahora marido y mujer tuvieron varias citas antes de que él volviera a su hogar natal en Oakland (California, Estados Unidos). Sin darse cuenta, David se había enamorado perdidamente de Jackie, por lo que decidió regresar a Filipinas solo tres meses después para invitarla a salir nuevamente.

“Nos conocimos cuando estaba en Filipinas. Estaba usando un sitio de citas. Un día vi su perfil, prácticamente salté de la silla. Estaba tan impresionado por lo que vi”, dijo el hombre en conversación con el canal de YouTube Love Don’t Judge.

Por aquel entonces, el adulto mayor le envió un mensaje a la joven y ella no dudó en aceptar su propuesta de ir a tomar un café. “No revisé su perfil. No tenía idea de cómo se veía. [La cita] fue divertida. Me di cuenta de que era un caballero y fue muy amable”, recordó la chica.

Durante su segundo viaje a Filipinas, David sorprendió a Jackie al proponerle matrimonio. Solo 11 meses después, la joven recibió su visa para ir a Estados Unidos e iniciar todos los preparativos para su boda.

“Nuestra boda fue divertida. Fue el mejor día de mi vida”, señaló la joven. “Mis padres y mis hermanos no pudieron venir aquí [América]. Mi familia me apoya mucho y mis amigos también. No me arrepentiré de haberme casado con Dave porque es un hombre muy agradable. Me ama, me respeta, es el mejor”.

Su esposo es mayor que sus padres

Aunque hay una gran diferencia de edad entre ambos, a ella no le importa que su pareja sea mayor incluso que sus padres, aunque en un inicio sí le preocupo lo que pensarían sus conocidos.

Ya establecidos en los Estados Unidos, Jackie viaja una vez al año a su país natal para visitar a su familia, a quienes apoya económicamente con el trabajo que tiene en una farmacia. David, por su parte, es jubilado.

La pareja utiliza su cuenta de TikTok para mostrar parte de su relación y responder a las preguntas de los usuarios. Como suele suceder, se topan con toda clase de comentarios y no faltan quienes la acusan de ser una interesada o casarse solamente por conseguir la visa.

“Muchos lo etiquetan como mi sugar daddy, dicen que soy una buscadora de green cards, una buscadora de oro. Pero no estoy realmente afectada porque no es verdad. Me conozco a mí misma, sé que yo no soy una buscadora de oro”, indicó Jackie.

A pesar de las críticas, David asegura que su vida ha mejorado notoriamente desde que se casó. “Desde que nos conocimos, no podría estar más feliz. Si dos personas se aman y quieren pasar la vida juntas, la edad es solo un número”, enfatizó.