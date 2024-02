Decir siempre la verdad puede poner en peligro la seguridad, al menos según la perspectiva de Rebecca Tribelhorn, una fotógrafa de Oregon, Estados Unidos, que ha explorado en solitario más de 40 países. Ella sugiere que, en ocasiones, recurrir a la mentira puede convertirse en la mejor manera de protegerse de desconocidos.

“Confía siempre en tus instintos y di mentiras si es necesario”, aconsejó la joven, de 32 años, en conversación con el medio What’s The Jam.

Por ejemplo, Rebecca suele usar un anillo de bodas falso o menciona que tiene pareja para evitar situaciones incómodas. Explica que algunas personas ven a una mujer viajando sola y de inmediato creen que se trata de alguien que busca compañía.

“Algunas personas realmente no entenderán que a usted le gusta viajar solo o simplemente le gusta estar solo, y simplemente tomarán el hecho de estar solo como una invitación abierta”, señaló.

Para Tribelhorn, otra medida de seguridad importante es nunca revelar dónde se hospeda. Sugiere inventar una dirección o simplemente decir que no lo recuerda debido al “jet lag”. Esto es especialmente relevante para las mujeres, ya que tener un lugar seguro es fundamental para su bienestar.

“Incluso puedes elegir una dirección aleatoria, señalar y decir: ‘Por ahí’. Si no estás familiarizado con un lugar, si estás confundido o si no sabes qué buscar, es posible que te estés dejando expuesto a que se aprovechen de ti”, agregó.

Además, la joven recomienda fingir confianza al afirmar haber estado en lugares donde nunca ha estado para disuadir a posibles estafadores.

“Les digo a los extraños que he estado en un lugar antes para vender una idea falsa de confianza y conocimiento”, asegura. “Cuando viajas, corres el riesgo de ser estafado, y a las personas que se aprovecharían de ti les encantaría saber que no estás al tanto de sus trucos y que participarás en cualquier plan que tengan”.

Foto: @roamingfreerebecca

Fingir no hablar inglés, una de sus mejores tácticas

Según la fotógrafa, una de sus tácticas más efectivas para evitar atención no deseada es fingir no hablar inglés. “Esta mentira es perfecta para usar prácticamente en cualquier momento en el que no quieras involucrarte”, indica.

En sus redes sociales, Tribelhorn comparte regularmente consejos de viaje bajo el seudónimo de “Roam Free Rebecca”. Para aquellos que desean comenzar a viajar solos pero se sienten inseguros, recomienda comenzar con pequeñas excursiones locales y gradualmente aventurarse en viajes más largos o unirse a grupos con otros aventureros solitarios.

“Si quieres empezar a viajar solo, empieza poco a poco. Haga un viaje de fin de semana local cerca de casa donde pueda poner a prueba sus habilidades y al mismo tiempo sentirse seguro de poder regresar a casa si es necesario”, explica.

A pesar de sus precauciones, la estadounidense enfatiza que la mayoría de individuos que conoce en sus viajes son buenas personas.

“Recomiendo decir estas mentiras que te ayudan a protegerte de lo que quizás tenga un 10% de posibilidades de que algo malo suceda”, afirma.

“Para mí, vale la pena protegerme al principio en lugar de lamentar no haber tomado unos segundos para tomar una precaución que garantice que mi viaje transcurra sin problemas y sin riesgos”, concluye.

¿Qué tener en cuenta al viajar solo al extranjero?

Cuando viajas solo al extranjero, es fundamental la planificación y la seguridad. Investiga a fondo tu destino, conoce la cultura, el idioma y los requisitos de visa. Asegúrate de llevar copias de tus documentos importantes y comparte esta información con alguien de confianza en casa.

Durante tu viaje, mantén una comunicación regular con amigos y familiares para que estén al tanto de tu ubicación y bienestar. Evita mostrar signos de riqueza y cuida tus pertenencias en lugares concurridos. Sigue tus instintos y toma precauciones adicionales en áreas menos seguras.

Busca oportunidades para conectarte con otros viajeros o locales, ya sea a través de tours grupales, aplicaciones de viaje o redes sociales. Considera también contratar un seguro de viaje en caso de inconvenientes.