Dieciocho estudiantes australianos iniciaron una demanda colectiva en contra de su universidad tras descubrir que la institución dictó un curso que no cuenta con acreditación.

Básicamente, esto significa que el curso es inútil, ya que los empleadores no reconocerán la materia. En consecuencia, será más complicado conseguir trabajo en determinado sectores.

Sam Boon, uno de los alumnos que exige una compensación a su casa de estudios, es una de las personas afectadas.

En conversación con el medio 9now, explicó que soñaba con convertirse en un planificador financiero, por lo que empezó una licenciatura en negocios y comercio hace cinco años en la Universidad James Cook (JCU), ubicada en la ciudad de Townsville, en el estado de Queensland.

“Era algo que me apasionaba. Me gustaban las finanzas y me gustan los números y me gusta ayudar a la gente”, indicó.

La carrera en cuestión una nueva especialidad que ofrecía la universidad, algo que despertó el interés de Boon debido a su pasión por las finanzas.

“La especialización en asesoramiento financiero será una especialización acreditada y se ha desarrollado en gran medida debido a los cambios en los requisitos reglamentarios en el sector de servicios financieros”, señaló la universidad en un video promocional.

Llevaron una especialización que no logró acreditarse y ahora no podrán ejercerla

“JCU nos promovió varios materiales y nos informó de esta nueva especialización que estaba completamente acreditada, lo que debe ser para ser un asesor financiero”, agregó Boon.

Sin embargo, el curso no logró la mencionada acreditación, algo que no se informó a los alumnos de manera oportuna.

De hecho, Boon se enteró del hecho unas cuantas semanas antes de terminar la especialización. “Pasé dos años y pico básicamente sin poder comenzar mi año profesional, que era necesario para ser asesor financiero”, admitió.

El joven asegura que su situación se complicó debido a la falta de respuesta de la universidad. Ahora, junto a otros estudiantes, está tomando acciones legales; no obstante, hace hincapié en que la decisión va más allá de obtener dinero.

“(Es) por la angustia, la decepción, la pérdida de ingresos, la oportunidad de aumentar mi salario”, explicó Boon.

La respuesta de la universidad a la denuncia de los alumnos

El medio citado señala que un portavoz de la universidad indicó mediante un comunicado que “La Licenciatura en Comercio (Asesoramiento Financiero) de JCU obtuvo la acreditación”.

“El curso ha sido acreditado desde el 1 de julio de 2022. En ese momento, a los estudiantes que estaban inscritos en el curso se les proporcionó una transición fluida al programa recién acreditado, mientras que los estudiantes graduados recibieron un título acreditado”, continúa el texto.

Por otra parte, la universidad también ha ofrecido a los estudiantes afectados la oportunidad de obtener más calificaciones junto con apoyo financiero y emocional, que algunos han aceptado.