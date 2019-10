Un hombre de Carolina del Norte, Estados Unidos, ganó la lotería y se convirtió en dueño de un pozo de 323 783 dólares. ¿Lo más sorprendente? Lo logró utilizando la misma combinación de números durante 13 años.

William Goins, de Southport, dijo a funcionarios de la North Carolina Education Lottery que se detuvo en una tienda Tobacco Road Outlet para comprar un boleto y recurrir a la combinación que utiliza desde hace varios años.

"Son mis números de la suerte", dijo Goins. "Simplemente se me ocurrieron un día cuando estaba rellenando un boleto y los he estado utilizando desde entonces", agregó.

Por otra parte, este aficionado a la pesca dijo que piensa utilizar el dinero para comprar un nuevo motor para su bote. Asimismo, que busca dedicarse a esta actividad a tiempo completo.

Foto: NC Education Lottery

Te puede interesar

(Foto: @nclottery)