Muchas veces se subestima la capacidad de las redes sociales de poder cambiar vidas. Entendemos que las personas mayores se niegan a la tecnología. Sin embargo, aunque para ellos lo nuevo no resulte muy amigable, no quiere decir que no los podamos ayudar con estas nuevas herramientas.

Unos jóvenes de la localidad de San Juan del Río, en el estado de Querétaro, México, hallaron a un hombre mayor intentando vender hot dogs en su humilde puesto teniendo un mal resultado. Conscientes de aquello, algunos vecinos decidieron hacerle publicidad a través de Facebook , el resultado fue inesperado.

“Vi a este señor que vende hot dog, hacía mucho frío, no tiene luz en su carrito […] Me comentó que no vende nada, me sentí bien al ayudarle porque tal vez era el primero que vendía, quiere salir adelante. Si subo esto es para que lo ayudemos cuando pasemos por ahí”, decía el post que se hizo viral en las redes.

Lo que era un puesto vacío y sin gente, empezó a recibir clientes, el cariño y el apoyo de todos los habitantes de la zona tras la publicación. Todos terminaron felices, tanto el abuelito, que recibió apoyo porque no se daba abasto, como las decenas de comensales que llegaron para disfrutar de un hot dog.

Se calcula que cerca de 500 personas han visitado su puesto durante la última semana y buena parte de ellos han pasado a ser asiduos clientes. Todos ayudaron a su manera: algunos con publicidad a través de las redes, otros turnándose para ayudarlo desinteresadamente a despachar, Don Abel ya no está solo.

VIDEO RECOMENDADO

Lluvia en Australia ayuda a combatir incendios

Ayuda desde el Cielo: La lluvia ayuda a combatir los incendios en Australia

TE PUEDE INTERESAR