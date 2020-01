En redes sociales podemos encontrar un sinnúmero de historias sobre perros sin hogar, sin embargo muy pocas llegan a ser viral en Facebook y calar hondo en los corazones de los millones de internautas. Ese es el caso de la historia de ‘Lucky’, un perro raza labrador retriever que pasó difíciles y tristes momentos en su vida debido a una deformidad de nacimiento, pero que tuvo un final inesperdo y, sobre todo, feliz.

La mascota nació con una deformidad facial en una ‘fabrica de cachorros’. Los explotadores de animales sabían que ‘Lucky’ no era 'vendible’ por lo que fue llevado a un refugio, allí fue adoptado por una familia pero tristemente devuelto a las pocas horas. El perro pasó por varias familias que lo adoptaban y devolvían pasados los días.

'Lucky' y la dura vida que afrontó por nacer con una deformidad facial. | Foto: @BeauxTox

‘Lucky’ tenía una vida triste y solitaria, sin embargo la publicación en Facebook de un voluntario del refugio la cambió la vida. Jamie Hult vio el anuncio y decidió darle un nuevo hogar al labrador retriever. “Resultó ser alguien en mi mundo de rescate de perros, así que de inmediato lo contacté y le dije ‘quiero a ese perro’. Ni siquiera quiero darle hogar de acogida, quiero adopar a ese perro”, manifestó la mujer.

Pero no todo quedó allí. ‘Beaux Tox’, como fue rebautizado ‘Lucky’ por su nueva dueña, tenía algunos problemas de salud: padecía de la enfermedad del gusano de corazón y estaba desnutrido. Sin embargo, eso no fue impedimento para que Jamie le abriera su corazón. La mascota recibió tratamiento médico y pudo recuperarse por completo, ahora recibe todo el amor y cariño que no tuvo por mucho tiempo. Mira en el siguiente video de Facebook viral la historia de esta mascota.

VIDEOS RECOMENDADOS:

YouTube viral: extraño rayo globular aparece en Internet y todos se preocupan

Facebook Viral | Koalas | Incendios forestales en Australia | Video | nnda nnrt

Youtube viral