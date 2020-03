Esta es una de las historias más inspiradoras que podrás leer el día de hoy y es que una niña demostró que el no tener los utensilios más caros no es motivo para dejarte caer y humillar por parte de otras personas que tienen una gran envidia por no estar en su condición social.

Rhea Bullos es el nombre de una pequeña de 11 años de edad que vive en un distrito de Filipinas y ella es reconocida como una de las jóvenes promesas del país en lo que respecta en atletismo; sin embargo, esta historia de Facebook te cuenta la cómo es que la chica tuvo que batallar contra sus compañeros ya que, al no tener la posibilidad de costear unas zapatillas para poder correr, se amarró vendas especiales a los pies y los pintó con la marca ‘Nike’.

Esto generó que muchos de los chicos y chicas que estaban con ella en el lugar se burlen a más no poder aunque la misma Rhea se encargó de demostrarles de lo que estaba hecha y, a pesar del dolor en sus pies, les ganó a todos y se llevó la tan ansiada medalla de oro.

Esta situación le valió para que las personas dejen de fastidiarla sino todo lo contrario, le pidieron perdón por tal hecho y colocaron en las redes sociales las fotos de ella y sus ‘zapatillas’ para que la marca ‘Nike’ le brinde su apoyo.

