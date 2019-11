Tommy-Lee Hetherington, de Anstey (Inglaterra), es el nombre de un pequeño niño que fue diagnosticado con Leucemia a mediados del año 2018 y por el tratamiento que recibió, su cabello se empezó a caer pero en vez de sentirse mal por la situación, recibió el apoyo más sincero y terrenal del mundo, de su mejor amigo.

Pasa que mientras Tommy-Lee asistía a clases con la cabeza, efectivamente, calva, uno de sus compañeros con el que más paraba decidió tomar riendas en el asunto para que este no se sintiera solo mientras todos los chicos y chicas a su alrededor tenían cabello.

Es así como Olly, nombre del mejor amigo de Tommy-Lee, decidió ayudarlo a enfrentar la dura batalla contra el cáncer y optó por hacer algo que nadie pensó, se rapó la cabeza.

Un día de escuela común y corriente, Olly entró al salón de clase y ante la sorpresa de todos los alumnos de la clase que lo conocían por su cabellera, se sentó al costado de Tommy-Lee para con una sonrisa tremenda, dándole a entender que nunca estará solo en esa lucha y que será su mejor amigo.

“Somos mejores amigos y siempre nos cuidamos, en todo lo que hacemos. Tommy-Lee siempre será mi mejor amigo y lo apoyaré siempre que pueda", acotó Olly al diario Leicester Mercuty.

La bondad de Olly por ayudar al que ahora es su mejor amigo, se demostró desde el primer momento: “jugamos juntos en la escuela. Cuando no tenía cabello, me sentía triste y no quería que estuviera solo. Quería ayudar a Tommy-Lee porque tiene cáncer y quería que el cáncer desapareciera”.

Ante esto, la respuesta de la madre de Tommy-Lee, Kelly, no se hizo esperar y es que ni bien escuchó que Olly estaba realizando dicha acción por apoyar a su pequeño hijo, no pudo contener las lágrimas y la emoción de que Tommy tenga un amigo como tal.

“Hacer todo eso fue algo increíble, estoy muy orgullosa de Olly, es un muchacho sensacional”, afirmó Kelly completamente feliz.

Olly y Tommy-Lee juntos, una amistad ahora inquebrantable. (Facebook Guia Infantil.com)

La historia de Tommy-Lee

Tommy-Lee Hetherington fue diagnosticado con Leucemia en noviembre del 2018, un momento que, según Kelly, devastó de un momento a otro a toda su familia.

“Tommy-Lee fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda, lo cual fue totalmente inesperado. Devastó a nuestra familia y cambió nuestras vidas de la noche a la mañana”, acotó.

Ante dicha situación, el pequeño Tommy-Lee tuvo que someterse a duras operaciones y tratamientos que lo dejaban muy débil: “Nos dijeron que su tratamiento duraría tres años y medio. Comenzó su quimioterapia con una etapa intensiva de esteroides, transfusiones de sangre y pinchazos de madera. Pero en cada etapa ha sido optimista y se ha tomado todo con calma. Es un pequeño soldado realmente valiente que no merece esta cruel enfermedad”.

Afortunadamente, la historia de Tommy-Lee ha tenido un final feliz ya que este ha entrado en remisión y, como todos sabemos, este vivirá una lucha eterna que sabrá sacar adelante con el apoyo que tiene a su lado.

Y sobre Olly, su historia de Facebook no solo ha quedado en la primaria del colegio Woolden Hill de Anstey, sino que ahora mismo ha recaudado un total de 1,200 libras esterlinas para un centro de ayuda a jóvenes enfermos de la ciudad de Leicester. Un ejemplo a seguir.

