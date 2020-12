Scott Stuart y su pequeño hijo Colin siempre disfrutan el tiempo que pasan juntos. Esta vez el padre de familia recordó un episodio en el que aprovechó para enviar un poderoso mensaje que buscaba romper con los “estereotipos de género”: él y su hijo fueron disfrazados de princesa a un musical de Frozen. Su historia es viral en Facebook y demás redes sociales.

Cuando Colin tenía 3 años se volvió fanático de Elsa (personaje de la mencionada película de Disney). Le gustaba ponerse el vestido celeste de princesa, bailar y salir a pasear. Sin embargo un duro episodio de bullying provocó que el pequeño volviera triste a casa y muy dolido.

El padre de familia se enteró de lo ocurrido y desde ese momento decidió que haría todo lo posible para que su hijo se sintiera seguro y no se deje afectar por cualquier opinión o burla. Fue entonces cuando el pequeño Colin le pidió a su padre asistir a un musical de Frozen. Scott tuvo la gran idea de demostrar a su hijo la importancia de aceptarse tal y como uno es, por lo que él también se vistió con el traje de Elsa.

“Soy Scott, un papá que cuenta chistes malos y le apasiona enormemente aceptar a nuestros hijos exactamente como son y capacitarlos para vivir la vida plenamente”, así se describe este padre de familia que recordó el episodio a sus seguidores para romper los estereotipos de genero.

“Espero que juntos podamos ayudar a cerrar la brecha y educar a los padres y a la sociedad sobre cómo aceptar y amar a nuestros hijos que están rompiendo los estereotipos de género. También me apasiona llevar estas conversaciones y personajes a los principales medios de comunicación porque, si nuestros hijos no pueden verse a sí mismos, no pueden ser ellos mismos”.

Los últimos 3 años de Colin han sido fantásticos. Él niño logró superar el episodio de bullying por su ‘amor’ hacia Elsa, e inclusive ha decorado, durante las últimas tres Navidades, el árbol de su hogar inspirado en Frozen.

