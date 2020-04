Este fin de semana, los casos de coronavirus en Bolivia se dispararon. El domingo se registraron 25 nuevos afectados y ya son 300 en todo el país. La preocupación de los ciudadanos aumenta, por lo que muchos ya toman medidas para evitar ser infectados; sin embargo, un caso en Montero indigna al país, luego que una familia rechace a un posible enfermo.

Una mujer fue sacada a la calle, frente a la casa donde vive, por presentar síntomas parecidos al covid-19. Las personas de la vivienda decidieron retirarla para no contagiarse y para que el personal de salud la lleve al centro médico más cercano.

El caso estremeció al vecindario y las redes sociales. Muchos lo catalogan como un acto inhumano. Pero también desnudó una lenta respuesta del aparato logístico del servicio sanitario de Montero, que tardó dos horas y media en llegar al lugar.

En la imagen se puede ver a la mujer de 35 años aproximadamente, sentada en un sillón, tapada con una sábana. Llevaba barbijo y se notaba que le faltaba el aire, por lo que inhalaba y exhalaba con dificultad.

Un hombre que es médico y que vive en la cuadra la revisó de cerca. Se comprobó que se encontraba agitada. La mujer explicó que hace unos días tuvo dolores en el cuerpo y que la noche del viernes se sintió con fiebre.

La ambulancia llegó cerca de las 2:35 p.m. a la calle y se llevó a la paciente, que fue examinada por los médicos y, pasadas las 6:00 p.m. volvió a su domicilio caminando. La mujer explicó a una activista de Derechos Humanos que le diagnosticaron amigdalitis y descartaron el coronavirus.

Bolivia suma 300 infectados por coronavirus. (Fuente: AFP)

Juan Saavedra, responsable de la Red de Salud de la provincia Obispo Santistevan descartó el virus en la mujer luego del examen médico que le realizaron en el hospital y atribuyó su malestar a una crisis a raíz de una pelea en el seno familiar.

“La señora salió caminando a los 50 minutos de ser atendida, se descarta Covid-19. Tuvo un evento dentro la familia, discutió con alguien, lo cual produjo una crisis nerviosa, por lo que la gente la sacó afuera”, manifestó Saavedra indignado con los familiares de la afectada.

“Fue sicosis la que hubo. No se descarta una acción penal contra la familia por haberla sacado de esa forma y no prestarle auxilio necesario. El hecho de ser de escasos recursos no justifica la actitud de sacarla a la calle”, agregó el jefe médico.

La personas que llamó a los doctores para ayudar a la vecina, indicó que esta vive en alquiler con su esposo en el inmueble habitado por otros inquilinos, que aparentemente, presionaron para que el hombre desalojara a su pareja de su cuarto.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del covid-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

