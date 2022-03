En redes sociales, la diseñadora de vestuario Rosie Taylor-Davies y su esposo Christopher protagonizaron una historia viral, pues aseguraron que su vecino instaló un maniquí en la ventana de su casa para mirarlos desnudarse. Tras idas y vueltas, llevaron la disputa a la justicia de Reino Unido, pero el caso no resultó como esperaban.

El conflicto comenzó cuando Rosie Taylor-Davies y Christopher se vieron obligados a vivir con las cortinas cerradas, luego de que Simon Cook construyó una ventana tipo “Velux”, que daba directamente a la habitación de su hogar en Richmond Park.

Invasión de la privacidad

Frente a esta polémica, se conoció que el consejo urbanístico local del distrito londinense de Wandsworth otorgó permiso de construcción a Cook para realizar remodelaciones dentro de su propiedad en febrero de 2020. Sin embargo, estableció como conducción que la ventana debería tener un vidrio oscurecido y no abrirse, según detalló Daily Mail.

Un residente de Richmond Park causó molestia entre sus vecinos porque puso una ventana "Velux" que invadía la privacidad. (Imagen referencial: Pixabay)

Cansados por la postura de Simon Cook, Taylor-Davies y Christopher acudieron a los tribunales para demandar la construcción. De acuerdo al argumento del abogado de la pareja, Stephen Whale, la ventana les había robado su privacidad, pues los obligaba a desvestirse detrás de una biblioteca.

Fallo judicial

Ahora, dos años después, el Tribunal Superior publicó la resolución del caso afirmando que “el señor Cook no tomaba en serio” las preocupaciones de privacidad de sus vecinos. No obstante, la jueza Justice Lang precisó que el demandado no había violado las reglas de planificación al colocar la ventana en dicho lugar.

En ese sentido, Lang solicitó a Simon Cook que pusiera un protector oscuro o polarizado a su nueva ventana. “La vista de su propiedad y la invasión de su privacidad como resultado de la ventana Velux es muy angustiosa para ellos. No hay una buena razón para que la ventana Velux tenga vidrio transparente o se pueda abrir, ya que hay otra ventana muy cerca en la pared opuesta”, señaló Justice.

Tras el fallo, Rosie y Christopher revelaron que Cook ya había sacado el maniquí. Sin embargo, no descartan abandonar su vivienda. “Hemos vivido aquí durante más de 20 años, pero es posible que tengamos que mudarnos debido a todo esto”, sostuvo Taylor-Davies.