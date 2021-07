Por menos de lo que le costaría un apartamento en ciudades como Nueva York se vendió un pueblo abandonado en Escocia. Tras casi cien años deshabitado, The Old Village of Lawers, ubicado a orillas del lago Tay, en el condado de Perthshire, se vendió por la suma de US$173.000. Esto pese a que es posible que el fantasma de una mujer conocida como “La Dama de Lawers” aún esté rondando por la aldea.

Según indica el sitio web de Goldcrest Land and Forestry Group, empresa inmobiliaria a cargo de la venta, las construcciones que se encuentran allí datan del siglo XVII. El embrujado pueblo cuenta con una pequeña colección de casas, una iglesia y un hotel repartidos en un área de 1,34 hectáreas.

Se desconoce cuántas personas vivían en The Old Village of Lawers en el siglo XVII, pues el registro más antiguo que se tiene es de 1841, año en el que residían apenas 17 personas en la aldea escocesa.

Unas décadas más tarde, durante el año 1881, solamente se registraron siete habitantes, todos viviendo en la misma casa. Finalmente, el pequeño pueblo fue deshabitado por completo en 1926.

Pese a que cada una de las construcciones de la pequeña aldea guarda un poco de misterio, la que más llama la atención es una casa ubicada al extremo más oeste del pueblo, ya que fue habitada por la Dama de Lawers, una vidente que, al parecer, logró “predecir” varios eventos que se cumplieron.

Según con la página web de la empresa inmobiliaria, la Dama aseguró que existirían “barcos impulsados por el humo” mucho antes de que los barcos de vapor se inventaran. También predijo que la iglesia del pueblo se dañaría en una tormenta eléctrica, evento que, años después, se dio.

“Se dice que el sitio está perseguido hasta el día de hoy por una mujer, probablemente la Dama”, escribió la compañía encargada de la venta. Pese a que esta leyenda puede llamar la atención de muchos seguidores del misterio, también hay que resaltar otras ventajas de la ubicación del pueblo.

“Es un lugar muy especial y, si bien todas las propiedades son únicas a su manera, esta es quizás más única que otras”, le dijo Jon Lambert, socio de Goldcrest Land and Forestry Group, al medio Insider. La compañía lanzó la propiedad el viernes 25 de junio y ya ha recibido algunas propuestas de compra.