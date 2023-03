Los malos hábitos alimenticios pueden provocar sobrepeso en las personas y otros problemas. Eso fue lo que ocurrió con una mujer de Estados Unidos, quien luego de ser rechazada en una cita se propuso a cambiar su estilo de vida. Años después, sorprende al mundo con su figura y espera inspirar a los usuarios con su historia.

En el 2019, Heather Florda, una mujer oriunda de Florida, conoció a un hombre a través de una app para citas. Ambos congeniaron durante las conversaciones y decidieron verse en mayo de ese mismo año. Sin embargo, solo bastó unos minutos para que su saliente la rechace. ¿La razón? El sobrepeso de Florda.

“No tenía fotos de cuerpo entero en mi perfil de la aplicación de citas porque no me gustaba que me tomaran una foto. Estaba avergonzada y solo me tomaba selfies porque estaba disgustada conmigo misma”, contó la mujer a Newsweek.

Esta situación entristeció a la mujer, que a sus 21 años pesaba poco más de 150 kilos y quería enamorarse por primera vez. Sin embargo, pronto se propuso a modificar sus hábitos alimenticios.

Perdió 70 kilos y modificó su estilo de vida

Tras la decepción amorosa, Heather Florda empezó a dejar de consumir comida rápida y, por el contrario, aprendió a cocinar. De esta manera, incorporó a su dieta alimentos saludables como frutas, vegetales, huevos y otros alimentos sin muchas calorías.

Además, empezó a hacer ejercicio cinco veces por semana, durante tres horas, y realizó caminatas diarias. “Perdí 14 libras (poco más de 6 kilos) en un mes, lo que me impulsó a continuar. Obtuve mi cuerpo de venganza y no podría estar más orgullosa de lo lejos que he llegado”, refirió al citado medio.

Heather Florda logró perder 70 kilos y hoy pesa poco más de 85 kilos. En los próximos días, participará incluso en una competencia de culturismo.