Durante los últimos años se ha visto que en los concursos de belleza han comenzado a quedar obsoletos los tradicionales estándares de belleza que han tenido que seguir todas aquellas mujeres que han soñado en convertirse en una reina de belleza. Muestra de ello es la participación de Gabriela Molina, una joven modelo que nació sin brazos y tiene como meta en convertirse en Miss Veracruz tras haber logrado el título local de representante de Nanchital, uno de los 212 municipios de esta ciudad de México.

Tras este primer paso, la egresada de la carrera de Psicología ha contado que ha tenido que recibir mucha preparación para demostrar que ella cuenta con todas las características necesarias para convertirse en una gran reina de belleza y que no tener brazos es lo de menos.

“Lo que principalmente busco es que vean que sí se puede”, comentó Molina en una entrevista al diario mexicano El Universal. “Que a pesar de cómo uno esté, la condición en la que uno se vea, se puede salir adelante”.

LA INSPIRADORA HISTORIA DE GABRIELA MOLINA

Ana Gabriela Molina tiene 24 años y desde que era una niña ha soñado en convertirse en reina de belleza y al parecer este sueño esta a un paso de cumplirse, ya que la joven se acaba de convertir en Miss Nanchital y en el mes de marzo será parte del Miss Veracruz.

La joven ha contado que no ha tenido una bonita infancia, ya que sufre una condición de nacimiento llamada Amelia Bilateral. Esta malformación congénita que se caracteriza por la falta de uno o más miembros, sean superiores o inferiores.

Esta condición generó que de niña sufra de bullying, pero a pesar de eso, ella ha logrado salir adelante y la motivó a trabajar mucho más duro para lograr todas sus metas.

“Nunca me esperaba todo esto, cuando acepté e inicié con todo esto del modelaré nunca me imaginé todo lo que iba a pasar, la gran aceptación que se iba a ver, no me lo esperaba, sin embargo estoy muy agradecida y emocionada”, mencionó. “Creo que ante la sociedad lo han visto muy bien, lo han aceptado muy bien”.

¿CÓMO FUE SUS INICIOS EN EL MODELAJE?

Ana Gabriela ha contado que lleva un año de experiencia en el modelaje, por lo que se siente bien, ya que al principio su familia la tomaba como loca y temían que sea rechazada por la sociedad, sin embargo, ha sucedido todo lo contrario.

“Hace un año tuve la oportunidad de participar en un proyecto para modelar, una diseñadora me enseñó técnicas de modelaje, a quitarme el miedo escénico y luego me inscribí a un certamen de belleza local para quitarme la espinita de saber que se siente”.

En una entrevista con la agencia EFE, la modelo mencionó que pese a su discapacidad, ella ha logrado superarse, “He hecho mi vida como cualquier otra persona, tengo una discapacidad porque cuando me veo al espejo es una discapacidad física visual, sin embargo tengo 24 años viviendo con ella y he aprendido a vivir mi vida como cualquier otra persona”.