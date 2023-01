Muchas personas sueñan con ganar la lotería, pero no siempre el dinero colma todas sus expectativas y los momentos son los peores. Eso fue lo que pasó con la escocesa Jane Parks, la ganadora más joven de Euromillones, quien ahora es una influencer. Conoce los detalles de su historia en la siguiente nota.

Euromillones es una lotería europea que se creó en el 2004 y que, nueve años más tarde, tuvo a su ganadora más joven. Con solo 17 años, la escocesa Jane Parks, se hizo acreedora de un millón de euros, luego de un sorteo.

Desde ese momento, la vida de esta adolescente, que vivía en un pequeño departamento junto a su madre, cambió abruptamente.

“Pensaba que conseguiría que mi vida fuera diez veces mejor, pero se volvió diez veces peor. La mayor parte de los días desearía no tener dinero. Me digo a mí misma: ‘Mi vida sería mucho más fácil si no hubiera ganado”, dijo a medios internacionales, luego de ganar la lotería.

Las decepciones amorosas de Jane Parks

Según recuerda 20 Minutos, parte de su dinero fue invertido por Jane en autos de lujo, ropa de marca, cirugía plástica, entre otros gustos. La suerte, sin embargo, no le sonrió en el ámbito amoroso, pues fue acumulando una y otra decepción.

Es en esas circunstancias que decir crear una página web para que cualquier hombre que quiera pretenderla se inscriba. A cambio, la joven ofrecería un sueldo anual de 60 mil libras (68 mil euros) para beber vino y a departir cenas con ella.

Para este Año Nuevo, la millonaria convertida en influencer cree que le irá bien. “En este momento inexistente, pero no mentiré, he estado trabajando en mí misma. ¡Grandes cosas vendrán de mí en 2023 a partir de enero! Estoy feliz y eso es todo lo que importa”, dijo en declaraciones que recoge el sitio Edinburgh Live.