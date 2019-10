▶ ¡Qué hago! Es mi boda, quiero que mi perro lleve los anillos, pero mi cuñada tiene otros planes

Su rostro aparece en uno de los memes más famosos del Internet aunque no por decisión propia. ‘Hide The Pain Harold’ es el apodo con el que húngaro András Aratós aprendió a vivir desde que hace ocho años aceptó ser modelo de fotos referenciales, pero que llamó más la atención por su expresión facial que parecía ocultar sufrimiento y/o incomodidad detrás de una nerviosa sonrisa.

En entrevista en los estudios de CNN Chile, país sudamericano al que llegó para promocionar una campaña publicitaria de la que es protagonista, Aratós contó lo difícil que fue aceptar su fama en un principio, pero aseguró que sacarse las mencionadas imágenes que lo convirtieron en una sensación viral terminó siendo “la mejor decisión de su vida”.

Todo comenzó cuando en septiembre de 2011, cinco semanas después de haber protagonizado la mencionada sesión de fotos, su cara apareció en una publicación en la red social Facepunch y posteriormente dio el salto a Facebook, donde se crearon varias páginas con el nombre “Hide The Pain Harold” y “Maurice” (su otro alias), según Know Your Meme.

En mayo de 2014, las postales de ‘Hide The Pain Harold’ inspiraron un tributo masivo en 4chan, donde crearon una historia acerca de un anciano infeliz que trabaja como modelo de fotos referenciales y desde ese momento, su rostro apareció en populares sitios generadores de memes; sin embargo, para él no fue nada fácil aceptar su creciente popularidad.

“Fue una experiencia chocante para mí porque estoy seguro que nadie quiere ver su cara siendo objeto de bromas. No sabía qué hacer. Al principio quería destruir todas mis fotos. Pensé que la gente se olvidaría de mí pero no ocurrió. Me tomó cinco años aceptar esta situación”, dijo Aratós en diálogo con CNN Chile.

“Dije que si no podía hacer nada contra esto, tengo que simplemente aceptarlo”, agregó, y así fue como empezó a vivir de la fama que ganó por convertirse en un meme Internet, tal y como hicieron personajes similares como el ‘Chico que parpadea’, la ‘Novia Psicópata’, el gato de ‘Mujer gritándole a gato’, entre otros.

En septiembre de 2018, Aratós realizó una charla Tedx en la ciudad de Kiev, en Ucrania, donde analizó la historia de su vida como “héroe de los memes”, así como su carrera como ingeniero eléctrico y de cómo su vida cambió por completo desde que aceptó su fama. Su presentación fue subida a YouTube nueve meses después y tiene más de 3.864.437 de reproducciones.

Desde ese momento en adelante, Aratós se dedicó a recorrer el mundo y a cualquier sitio que vaya siempre lo detienen para tomarse fotos con él. “Estoy acostumbrado. En Hungría, que es mi hogar, la gente me conoce pero el entusiasmo que he experimentado en Chile ha sido excepcional”, dijo en conversación con la filial de CNN en el vecino país del sur.

Si bien actualmente no tiene otros proyectos, Aratós aseguró que ser ‘Hide The Pain Harold’ es su “trabajo a tiempo completo” pese a que la gente cree que en realidad tiene algún dolor o pena detrás de su angustiosa expresión. ”En realidad soy un tipo feliz”, dijo antes de ponerle punto final a la entrevista obsequiándole al público su característica sonrisa nerviosa.