Una boda puede ser el día más maravilloso para la pareja que desea contraer nupcias, pero también el más estresante y el camino puede estar lleno de espinas, sobre todo entre las familias. Los problemas pueden ser de los más variopintos: desde detalles en la decoración, ubicación en las mesas de recepción, hasta elección de figuras claves como padrinos o damas de honor.

A un mes de unir sus vidas en matrimonio, una pareja se ha encontrado con un inesperado problema, que ha causado diversas reacciones en redes sociales como Facebook. Un usuario de Reddit explicó en el foro AITA que él y su pareja, ya llevan un año de comprometidos y esperan que su perrita Shelley sea quien lleve los anillos en el tan esperado día.

El novio había entrenado a su perrita para el gran día. (Foto: Ella_87 / Pixabay) | Referencial

“Comenzamos a salir justo cuando saqué a mi perro Shelley de la perrera, y todos hemos estado juntos desde entonces. Empecé a entrenar a Shelley y se porta muy bien, sabe todo tipo de trucos geniales, y pensé que sería divertido y memorable si ella fuera la encargada de llevar los anillos de nuestra ceremonia de boda. Le compré esta divertida camiseta para perro, he estado trabajando con ella para sostener la canasta del anillo, y creo que va a ser genial”, explicó en el foro.

Sin embargo, alguien más quiere llevar los anillos en la boda.

De acuerdo al usuario, de Reddit, ambas familias están emocionadas con el matrimonio, incluyendo a los niños. Uno de ellos es el sobrino de su enamorada, que tiene 10 años.

“El otro día estuvimos en la casa de la hermana de mi enamorada para una barbacoa cuando su hermana y el sobrino se nos acercaron”, explica el novio. El niño preguntó si podía ser el que llevara los anillos en la boda. “Creo que está buscando algo qué hacer debido a que hemos estado tratando de ahorrar dinero y todos de ambos lados nos han estado ayudando, así que no creo que sea algo a lo que su mamá lo haya empujado”, explicó.

El usuario de Reddit sostiene que si bien él y su enamorada pensaron que era muy dulce de su parte, le dijeron que ya habían elegido a alguien más para el rol, aunque parecía que el niño podría ponerse a llorar en cualquier momento. Su enamorada confesó a su hermana que sería la mascota la que llevaría los anillos y aunque no hubo ninguna escena desagradable, la noticia no cayó bien en la familia.

Para la pareja era importante que Shelley llevara los anillos, sin embargo, no quieren causar problemas en la familia. El novio se cuestiona si quizá debería ceder. Los comentarios en redes sociales como Facebook, y en el propio Reddit, apuntan a que el matrimonio es la celebración de la pareja, por lo que Shelley no debería perder su lugar en la ceremonia. Sin embargo, también señalan que no debería ser problema que tanto la mascota como el niño lleven los anillos juntos.

TE PUEDE INTERESAR...

Luke Thill, el adolescente que construyó su ‘mini-casa’ a los 13 años en EE.UU.

Luke Thill y su primera 'mini-casa'. (Foto: Luke Thill / Facebook)

Luke Thill, un adolescente de Dubuke, Iowa, en Estados Unidos (EE.UU.), ha logrado a los 13 años el sueño de muchos adultos: construir su primera mini-casa... en el patio trasero de la vivienda de sus padres, pero una casa al fin y al cabo, en donde tiene la oportunidad de tener un poco de ‘independencia’ a su corta edad. El proyecto le costó aproximadamente US$ 1,500. (Sigue leyendo aquí)

Sasha, el niño que nació sin ojos ahora busca una familia que lo adopte

El pequeño Sasha nació sin globos oculares en la ciudad siberiana de Tomsk. (Pixabay)

El pequeño Alexander K., mejor conocido como Sasha, es un bebé de ocho meses oriundo de la ciudad rusa de Tomsk que nació el pasado mes de abril sin ojos. Su madre había decidido darlo en adopción antes de dar a luz ya que pensó que no podría cuidarlo bien debido a su condición. Su emocionante historia se ha vuelto viral en Facebook. (Sigue leyendo aquí)