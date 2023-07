Una operadora de volquetes bautizada como la “camionera más sexy del mundo” ha revelado su increíble salario de seis cifras que, según ella, le ha permitido vivir su “mejor vida”. Ashlea, de Perth, se ha hecho viral en TikTok por contar cómo es su ajetreada vida trabajando en una mina de la remota Australia Occidental.

La conductora contó que generalmente trabaja 14 días seguidos y luego tiene 14 días libres, despertándose a las 4 a.m. para turnos de 12 horas bajo un calor sofocante. Pero el arduo trabajo ha valido la pena, Ashlea ha revelado que gana 120,000 dólares australianos al año por trabajar “seis meses al año”.

Ashlea no tenía experiencia conduciendo camiones antes de este trabajo y reveló que cuando empezó ganaba 36,50 dólares australianos por hora. En tres meses obtuvo un aumento que llevó su tarifa por hora a $ 43,50. Luego cambió de contratista y su salario aumentó a $ 51,50 por hora.

La camionera también reveló que su compañía paga bonos a los trabajadores, lo que eleva su salario anual. “La empresa contratista con la que estoy en realidad te paga una bonificación cada mes y te pagan $2000 cada mes que te quedas con ellos, por lo que podría estar entre $6000 y $10,000″, dijo en TikTok.

VIVE SU MEJOR VIDA

“¿Cómo logro un estilo de vida tan bueno mientras hago minería? Tengo una vida increíble”, dijo Ashlea en un video de TikTok. “Entonces, ¿cómo logro esto? Bueno, antes que nada, hago una lista de dos y dos, por lo que cada mes tengo dos semanas libres, lo que me da mucho tiempo para hacer cosas realmente increíbles”, indicó.

“Hago que sea una prioridad en mi vida hacer cosas súper geniales. Siempre voy a eventos, siempre voy de fiesta, siempre viajo, siempre salgo a comer, hago todo lo que me gusta hacer”, comentó. Destacó algunos “factores contribuyentes” que le han permitido vivir la vida de sus sueños.

“En primer lugar, no tengo hijos, gracias a Dios… No tengo hijos”, explicó entre risas. “En segundo lugar, soy soltera por elección, así que no tengo pareja de la que preocuparme. Tampoco tengo deudas, así que soy dueño de mi auto. Vendí mi propiedad de inversión, por lo que mi cuenta bancaria se ve bastante bien en este momento”, señaló.

En un nuevo video de TikTok, Ashlea se sorprendió después de que alguien en Internet hiciera un video sobre ella como la camionera “más sexy del mundo”. El clip la muestra viviendo su mejor vida, mientras que un hombre con acento estadounidense narra su historia.

Ashlea comenzó en “servicios públicos”, donde hizo malabares con varios roles, incluidos el servicio de limpieza, el trabajo en el bar, el ayudante de cocina y la seguridad solo para poner el pie en la puerta.

Desesperada por obtener un mejor trabajo , Ashlea dijo que llamaba constantemente a una empresa de construcción minera hasta que logró el reclutamiento. Finalmente, le ofrecieron una pasantía, donde pudo aprender una amplia gama de habilidades, incluida la conducción de camiones y el manejo seguro de maquinaria y equipos.

“Los camiones son muy fáciles de manejar”, dijo. “Hice dos semanas de capacitación y aprendes todo sobre el sitio de la mina, las diferentes máquinas y el camión en sí. Entonces, al tener experiencia, pude revisarlos y luego pudieron enviarme directamente a estos sitios”, concluyó.

