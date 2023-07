Esperar un donante compatible para un trasplante de riñón puede ser desesperante, algunos tardan años en lista de espera aguardando la buena noticia, mientras que otros no consiguen sobrevivir a la espera. Por eso mismo, siempre que se pueda, son los propios familiares y amigos de los pacientes los que se ofrecen a darle su órgano a su ser querido para que pueda vivir.

Según reportes, casi 90.000 estadounidenses están en lista de espera para un trasplante de riñón. Hasta hace poco, Roman McCormick, un estudiante de 15 años de la escuela Whitmer, en Toledo, Ohio, Estados Unidos, era uno de ellos pero su maestro de matemáticas, Eddie McCarthy, está a punto de salvarle la vida ya que se prepara para la donación la próxima semana. Esta es su historia por contar.

Roman, estudiante de segundo año de secundaria, tiene síndrome branquiotorrenal o BOR, una afección hereditaria rara que afecta el desarrollo de los tejidos y puede causar malformaciones en los oídos y los riñones.

“No puedo comer alimentos que la mayoría de los niños normales pueden comer. No puedo ser más [físicamente] activo porque mis riñones están ralentizando mi actividad física”, dijo Roman a Good Morning America y agregó que su condición a menudo también lo hace sentir muy cansado.

“Se escribe BOR y puedes tener la B, la O o la R. Con Roman, tiene la B y la R. No sabíamos que su padre la tenía hasta que le diagnosticaron a Roman. con él. Y luego su padre tuvo un trasplante de riñón [el año pasado]. Ambos tenían la R, que es ‘renal’... La B es para ‘branchio’, así que, [Roman] tenía un agujero en el pecho y dos agujeros en los lados de sus orejas. Eran como agujeros del tamaño de una chuleta en los lados de sus orejas que se sometió a una cirugía a los 6 meses para corregir y arreglar”, explicó Jamie Redd, la madre de Roman.

Con el tiempo, el síndrome de BOR de Roman empeoró y condujo a una enfermedad renal en etapa 4, y parecía que necesitaría someterse a diálisis si no podía encontrar un donante y recibir un trasplante de riñón.

Redd y el padre de Roman, Dan McCormick, decidieron buscar ayuda en febrero, primero contando la historia de Roman a través de un artículo de noticias locales con The Monroe News en Monroe, Michigan, a unas 21 millas al norte de Toledo, y luego a través del noticiero local 13 ABC.

“Esa historia fue más o menos nuestro grito de ayuda para conseguir un donante, para que la gente quisiera donar, para ser donantes vivos”, dijo Redd, y agregó que habían estado buscando un donante vivo para Roman durante casi dos años. “Nuestro objetivo era conseguir un donante vivo porque un riñón de un donante vivo durará más que el de un donante fallecido”.

CASO VIRAL DE DONACIÓN DE ÓRGANOS

McCarthy terminó viendo la historia de Roman hace cinco meses y dijo que no se detuvo demasiado a pensarlo, pero en un par de días llamó y fue a hacerse la prueba para ver si podía ayudar.

“A mediados de febrero, creo que la historia estaba circulando, tal vez en Facebook o algo así, y tal vez uno de mis amigos me envió un mensaje de texto como, ‘Oye, este es tu estudiante’. Así que lo vi”, relató McCarthy. “Y luego, al día siguiente, o tal vez un día después de eso, fui y me hice la prueba. Nos emparejaron allí y luego seguí volviendo al hospital y haciendo todas las pruebas que tienes que hacer, y seguí viniendo saludable, y se demostró que soy compatible con él”.

Para la donación de riñón, McCarthy y Roman tendrían que compartir el mismo tipo de sangre, en este caso, O positivo, y se debían seguir otros pasos para que todo funcionara.

“Cuando me inscribí originalmente, no entras pensando: ‘Voy a donar mi riñón’. Simplemente entras pensando: ‘Veamos si somos compatibles. Veamos si funciona’”, dijo McCarthy. “Y luego simplemente funcionó. Y es bastante loco que termine siendo, ya sabes, como su profesor de matemáticas... porque sé que hubo un montón de otras personas que probablemente también comenzaron el proceso. Pero sabes, tienes que ser compatible. No siempre funciona“.

VIDEO VIRAL | Edward McCarthy, profesor de matemáticas de la secundaria Whitmer, también es padre de dos hijos. (Foto: Edward McCarthy)

Las cirugías de donación y trasplante se llevarán a cabo el 19 de julio en el Hospital Universitario de la Universidad de Michigan en Ann Arbor, aproximadamente a una hora de Toledo.

Tanto Dan McCormick como Redd dijeron que están inmensamente agradecidos con McCarthy por su acto desinteresado por su hijo. “Nunca podré... agradecerle lo suficiente por todo lo que ha hecho por nosotros. Es un ser humano maravilloso”, dijo McCormick.

Redd agregó que espera que la historia de Roman anime a otras familias que también pueden estar pasando por un momento difícil con sus hijos.

