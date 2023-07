Un granjero de Kentucky, Estados Unidos, ha hallado en su propiedad un tesoro que data de la Guerra Civil. El hombre, que no ha sido identificado, ha dado ni más ni menos que con más de 700 monedas de 150 años de antigüedad. Un hallazgo que los expertos en numismática han denominado el “Gran tesoro de Kentucky” y que se ha valorado en varios millones de dólares.

El afortunado hombre se grabó a sí mismo desenterrando las monedas, que se creen fueron acuñadas entre los años 1840 y 1863, mientras exclamaba: “Esto es lo más loco que se ha visto nunca”. El video viral ha sido bastante comentado entre la gente y los millones de usuarios de las redes sociales.

Según los expertos de GovMint, una de las monedas descubiertas, una Gold Liberty de 20 dólares de 1863, podría alcanzar un precio de subasta de hasta seis cifras. La colección cuenta con 18 de estas piezas ultra raras.

Esto significa que si cada una de ellas alcanza al menos los 100.000 dólares, el propietario podría recibir 1,8 millones de dólares. Y eso sin contar los cientos de monedas raras de la colección.

VIDEO VIRAL | Un hombre en Kentucky descubrió más de 700 monedas de la era de la Guerra Civil en su granja rural. (Foto: govmint.com)

EL GRAN TESORO DE KENTUCKY

Los arqueólogos especulan que el “tesoro” perteneció a ricos habitantes de Kentucky en la década de 1860, conocidos por enterrar enormes sumas de dinero para protegerlas de una incursión confederada durante la Guerra Civil estadounidense.

Las monedas fueron verificadas por la Numismatic Guaranty Co. (NGC), que las calificó de “extremadamente finas a estado de acuñación”.

No está claro dónde se encontró exactamente, pero al parecer el lugar pertenece al hombre que las desenterró, según Live Science.

Los expertos estiman que el 95 por ciento del tesoro está formado por dólares de oro, entre los que se encuentran monedas de 1 dólar de oro, 10 dólares de oro y 20 dólares de oro.

VIDEO VIRAL | El granjero que descubrió por casualidad un tesoro de la Guerra Civil de EE.UU. (Foto: govmint.com)

Se cree que las monedas están relacionadas con la Guerra Civil, cuando mucha gente conservaba su dinero en monedas debido al aumento de forajidos, contrabandistas y gángsters.

Como consecuencia, muchos hogares enterraron su dinero, lo que provocó la desaparición de grandes cantidades de monedas de la circulación.

Kentucky era especialmente vulnerable debido a su ubicación en la frontera entre el Norte y el Sur. Además, fue declarado neutral por el gobierno del estado.

EL TESORO A OJOS DE EXPERTOS

“La oportunidad de ocuparme del “Gran Tesoro de Kentucky” es uno de los momentos culminantes de mi carrera”, dijo el experto en monedas estadounidenses Jeff Garrett, editor de The Official Redbook: A Guide Book of the United States Coins.

“No se puede exagerar la importancia de este descubrimiento. Encontrar una águila doble de 1863 en perfecto estado sería un acontecimiento numismático importante. Encontrar casi un rollo de magníficos ejemplares es difícil de comprender”, comentó.

Por su parte, Ryan McNutt, arqueólogo especializado en conflictos de la Georgia Southern University, declaró a Live Science que muchos estadounidenses afectados por la Guerra Civil “se aficionaron a esconder bienes y objetos de valor”.