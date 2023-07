Una mujer de Gales (Reino Unido) se encuentra en una situación desesperada a raíz de lo que afirma es discriminación en su búsqueda de empleo. Melissa Sloan, de 46 años y madre de siete hijos, lleva casi ocho meses meses buscando un trabajo, pero afirma que la rechazan allá donde va por los 800 tatuajes que cubren gran parte de su rostro y cuerpo. Su historia es viral en redes.

“No consigo trabajo”, dijo Sloan al Daily Star. “Solicité un trabajo limpiando retretes donde vivo y no me aceptan por mis tatuajes”, explicó.

“La gente ha dicho que nunca he tenido un trabajo en mi vida, pero tuve uno una vez y no duró mucho”, añadió la madre de dos hijos. “Si alguien me ofreciera un trabajo mañana, iría a trabajar: aceptaría esa oferta”.

ADICCIÓN POR LOS TATUAJES

Sloan empezó a hacerse tatuajes a los 20 años y enseguida se enganchó. A pesar de sus problemas con el empleo, la galesa dijo a The Mirror que sigue haciéndose hasta tres nuevos entintados cada semana, describiéndose a sí misma como “adicta”.

“Si llego a los 70, me los seguiré poniendo”, declaró. “Cada trocito de piel estará cubierto aunque me esté poniendo azul, mi cara ya se está poniendo azul: parezco un pitufo”.

Sloan tiene una especial predilección por los tatuajes faciales y no le queda piel desnuda en la cara. Se ha entintado tres veces sobre tatuajes antiguos, creando un collage de varias capas por todo el rostro.

“Tengo tres capas en la cara. Probablemente tenga el mayor número de tatuajes del mundo, y si no al ritmo que voy probablemente los tenga al final, no paro de repasarlos”, comenta entusiasmada.

TATUAJES FACIALES

Sin embargo, Sloan cree que son sobre todo sus tatuajes faciales los que hacen que la gente la juzgue precipitadamente.

Según declaró a The Mirror, la falta de empleo no es la única dificultad a la que se ha enfrentado. La madre también ha sido expulsada del bar de su barrio y del colegio de sus hijos por sus tatuajes.

Aun así, la amante de los tatuajes no se echa atrás y está decidida a tatuar un récord, empleo mediante. “Me gustaría ser plusmarquista, es algo diferente”, declaró. “Quiero entrar en el Libro Guinness de los Récords”.