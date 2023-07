Todo el mundo debe ser consciente de que la montaña puede ser peligrosa. Esto no quiere decir que no se deban practicar deportes al aire libre, pero siempre hay que estar preparado para lo inesperado. El tiempo puede cambiar rápidamente, y también es necesario estar en buena forma física para ciertas actividades. Y eso no solo se aplica a las personas, sino también a sus mascotas.

Esta semana un perro llamado Bailey y su propietario subieron al monte Hope, en Colorado, Estados Unidos. Cuando llegaron a la cima, el can, pastor alemán de 100 libras, estaba demasiado cansado y decidió que no se iba a mover de allí. El dueño, preocupado por su mascota y por el peligro de que se les hiciese de noche, decidió llamar a los servicios de rescate para que le echasen una mano.

HISTORIA VIRAL | Bailey, el perro que fue rescatado de la cima de una montaña tras negarse a descender. (Foto: Chaffee County Search and Rescue North)

En una publicación en las redes sociales, el Chaffee County Search and Rescue North (CCSAR-N) dijo que fueron “alertados de un perro en apuros” a aproximadamente 13.600 pies de altura cerca de la cumbre del Monte Hope alrededor de las 2:15 p.m. de la tarde.

EL RESCATE DE BAILEY

Utilizando las coordenadas de un teléfono móvil, los miembros del equipo CCSAR-N pudieron identificar la ubicación de Bailey. Dos equipos de 8 miembros en total se reunieron en el inicio del sendero de Sheep Gulch y subieron unos 11 km por la cresta este del monte Hope. Pudieron localizar a Bailey, que saludó al equipo con “meneos de agradecimiento”. Los voluntarios bajaron a Bailey en una mochila con eslinga para perros, explicó el CCSAR-N. Más tarde, otro equipo se reunió con ellos para ayudarles a bajar a Bailey.

Casi 12 horas después de hacer cumbre, Bailey consiguió bajar y reunirse con su dueño. El cachorro “se encuentra bien y será sometido a un chequeo veterinario completo lo antes posible”, compartió la CCSAR-N en las redes sociales.

La CCSAR-N instó a los propietarios de animales de compañía a planificar cuidadosamente las necesidades de sus animales para evitar estos casos.

“Y aunque SAR no responde oficialmente por los animales, todos somos oficialmente grandes amantes de los animales, así que hacemos lo que podemos cuando podemos”, añadió la organización.

CCSAR-N es una organización de voluntarios que trabajan para ayudar a quienes se encuentran en situaciones desafortunadas, según su sitio web. Los miembros prestan servicio a petición de la oficina del sheriff, que está legalmente a cargo de todas las operaciones SAR en el condado.