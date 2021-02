Historias | La pandemia ha cambiado muchas cosas en nuestras vidas. Entre ellas está la forma en cómo asistimos a clases. Como todos ya saben, debemos conectarnos con nuestros profesores a través de aplicaciones de videoconferencia para tomar a una lección.

No obstante, hay algunos lugares donde se viene retomando el sistema presencial. Uno de estos es Tupiza, una comuna que se encuentra en el sureste de Bolivia .

AMOR POR SU PROFESIÓN

En dicha ciudad vive Aída Careaga, una docente de nivel primario que se ha vuelto popular en las redes por usar el dinero de su salario para implementar medidas de bioseguridad que permitan a sus alumnos ir a clases como antes.

“Cuando uno ama su profesión puede hacer miles de cosas. No me interesa cuánto haya gastado, sino que mis niños puedan aprender”, señaló Careaga a RTP Bolivia. Añadió que esta decisión la tomó al ver que sus chicos no tenían el mismo rendimiento.

Maestra destacada, destinó parte de su sueldo para implementar medidas de bioseguridad para que sus "niños" pasen clases.

Muchos usuarios en las redes sociales felicitaron a la profesora, quien también ha organizado el orden de los pupitres para minimizar aún más la posibilidad de contagio de COVID-19.

“Realmente me llena de alegría ver cómo alguien da todo en su trabajo. Es una mujer ejemplar”, sostuvo un tuitero.

