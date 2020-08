La actual situación ha hecho que los sistemas sanitarios vuelquen sus esfuerzos a la prevención y tratamiento de pacientes con COVID-19, dejando muchas veces de lado a las personas que necesitan cuidados especiales.

Como ejemplo de lo mencionado tenemos una historia que ocurrió en una residencia para ancianos en Melbourne, Australia . Allí, una mujer de 95 años falleció luego de que no se le diera tratamiento de unas heridas.

El caso ha tomado tanta relevancia que el premier del referido país, Daniel Andrews, se pronunció.

El triste final de la fémina, conocida como Milka, inició cuando uno de los empleados del centro de ancianos cayó enfermo de COVID-19. El individuo contagió a sus compañeros de labores y algunos internos a una velocidad sorprendente.

Esto hizo que varios de los enfermeros del lugar terminasen regresando a sus casas, dejando el hogar de abuelitos en manos de unos pocos. Durante la etapa más complicada solo hubo un par de trabajadores. Ambos debieron velar por la salud de 68 ancianos.

Ya para ese día, Milka tenía una herida en la pierna que se encontraba vendada. El contexto hizo que no tuviese una atención idónea, falleciendo después.

El caso tomó mucha relevancia no solo por la situación en la que se vieron las cosas antes mencionadas, sino también por una fotografía que le fue tomada a la pierna de Milka. Esta se había convertido en un nido de hormigas.

Así se encontraba la pierna de Milka. (https://www.news.com.au/)

“No he visto las imágenes, pero me han informado. Esto es simplemente vergonzoso”, ha dicho Andrews. La familia, en tanto, no culpa al asilo por la muerte de la mujer.

