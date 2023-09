Margaret McCollum es una mujer de Londres, Inglaterra, cuya historia ha emocionado a los usuarios de las redes sociales: ella viaja todos los días en tren para poder escuchar la voz de su difunto esposo.

Lamentablemente, Oswald Laurence falleció en 2007 a los 86 años, lo que dejó un enorme vacío en el corazón de su amada; sin embargo, la británica pudo encontrar una forma de volver a sentir la presencia de su marido: el anuncio que, en vida, el hombre grabó para el metro de la ciudad.

Es así como Margaret llega todos los días a la estación Embankment de “Northern Line” para escuchar la grabación que se oye cada vez que el tren se detiene: “Mind the gap” (atención al espacio entre el tren y el muelle).

“Desde que murió me sentaba y esperaba el próximo tren hasta escuchar su voz”, relató la mujer en conversación con la BBC.

Reemplazaron la grabación por una voz digital

Oswald grabó el mensaje en 1953 y, durante más de medio siglo, su voz se hacía presente en el metro de Londres; no obstante, las cosas dieron un giro cuando la grabación del difunto fue cambiada por un sonido digital.

“Me quedé estupefacta cuando Oswald ya no estaba”, comentó Margaret. “Pregunté y me dijeron que había un nuevo sistema digital y que no podían escuchar su voz”.

Dispuesta a cambiar esta situación, la británica conversó con representantes del metro de Londres para pedirles que vuelvan a hacer sonar la voz de su esposo. Conmovidos por el caso, los trabajadores decidieron hacerle caso.

Ahora, Oswald forma parte de la estación Embankment del “Northern Line” y quienes transitan por allí son testigos, sin saberlo, de una historia que parece haber superado toda clase de obstáculos, incluido el paso de los años.

