Instagram | Historias | ¿Acaso es posible casarse con alguien que uno ha conocido recién? La respuesta a esta pregunta podría dividir a los usuarios ya que varios considerarían que el amor es algo predestinado, mientras que otros dirían que se forma con el tiempo.

La historia que hoy nos reúne parece darle chances a los primeros. Esta tiene lugar en India y se volvió viral en Instagram recientemente gracias a Humans of Bombay.

30 MINUTOS

“Chachan y yo nos conocimos en una boda donde nos presentaron nuestros padres - yo tenía 23 años. En ese entonces, tener 23 años y estar soltera era algo inaudito; y por ello mis padres buscaban agresivamente un chico adecuado. Nos enviaron a dar un paseo. Yo era tímida; y él habló lo suficiente para nosotros dos. Me dijo de su amor por los viajes y el cine. Caminamos durante 30 minutos y al final, de alguna manera ya no parecía un extraño. Entonces, cuando regresamos, dije ‘sí’”, sostuvo la mujer a Humans of Bombay.

VIDEO MÁS VISTO HOY: Ladrón entra a robar un banco sin imaginar la reacción de la cajera

De igual manera, recordó su luna de miel en la montañosa localidad de Munnar. “Era la primera vez que viajaba fuera de la ciudad, me encantó. El amor de Chachan por viajar se convirtió en parte de mí también”, afirmó.

SESIÓN

Un domingo que la pareja almorzaba pescado al curry en compañía de sus 3 hijos y 6 nietos se habló de que ellos no tuvieron una sesión de fotos de boda. Fue así que uno de estos últimos sugirió hacerla.

“Podremos tener 30 años, pero ese día nos sentimos como esos jóvenes de 23 que se conocieron en un matrimonio y en media hora decidieron pasar el resto de sus vidas juntos”, añadió la anciana.

MÁS HISTORIAS INTERESANTES

VIDEOS RECOMENDADOS

Sin saber leer ni escribir, hombre de 75 años logra aprobar examen para conseguir ciudadanía de Estados Unidos

Sin saber leer ni escribir, hombre de 75 años logra aprobar examen para conseguir ciudadanía de Estados Unidos | Historias