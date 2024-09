Una joven de Estados Unidos provocó un acalorado debate en las redes sociales después de compartir una experiencia que, desafortunadamente, es demasiado común para muchas mujeres. Luego de que un nuevo colega masculino se incorporara a su oficina, Lindsey Nicole, de 25 años, aseguró que se le prohibió usar un vestido que había llevado con normalidad durante varios meses.

“Entonces mi jefe me dijo que me ‘cubriera’ ahora que tenemos un hombre en la oficina”, escribió la joven en una publicación realizada en X.

El vestido en cuestión, un diseño floral largo y con mangas cortas, era claramente modesto y no revelaba nada inapropiado; sin embargo, su jefe argumentó que no era “adecuado” para el ambiente laboral, especialmente ahora que había un hombre presente.

“He usado este vestido una vez a la semana desde que comencé en febrero. Nunca ha sido un problema. Mi código de oficina es informal de negocios. ¿Qué hay de malo en esto?”, preguntó Lindsey, cuya publicación se volvió viral con más de 2 millones de vistas.

Foto: @itssolinz

El incidente generó un acalorado debate

El incidente generó un acalorado debate sobre la discriminación de género en lugares de trabajo. Varios usuarios, además, expresaron su indignación, describiendo lo sucedido como un acto de misoginia. No obstante, algunas personas indicaron que el vestido usado por la estadounidense no era el adecuado para una oficina.

Lamentablemente, con el paso de las horas, aparecieron comentarios que, en vez de centrarse en la vestimenta, empezaron a criticar el cuerpo de Lindsey. Ella, en respuesta, publicó un mensaje asegurando que los ataques no la afectaban.

“Lo único que digo sobre la publicación es que es muy gracioso que la gente piense que me molesta tanto que me llamen gorda. ¡Lo estoy! ¡Es un hecho! ¡No me duele! Me río de todos los comentarios”, escribió.

¿Cómo vestir apropiadamente en la oficina?

La vestimenta adecuada en la oficina puede variar dependiendo de la cultura organizacional de cada empresa; sin embargo, algunos principios generales pueden ayudarte a elegir un atuendo apropiado.

Según Dalahi Ortiz y Harper’s Bazaar, estas son algunas claves que puedes tener en cuenta:

Observa a tus compañeros: Fíjate en cómo visten tus colegas para tener una idea del nivel de formalidad esperado.

Considera tu puesto: Si tienes un puesto de liderazgo, se espera que vistas de manera más formal.

Prioriza la comodidad: Elige prendas que te permitan moverte con facilidad y sentirte seguro.

Evita lo excesivamente casual o revelador: Los jeans, camisetas sin mangas y prendas muy ajustadas suelen ser inapropiados para un entorno laboral.

