Una joven estadounidense se enfrentó a una dura realidad laboral cuando, tras solicitar 65 puestos vacantes, no obtuvo ni una sola entrevista. La situación la llevó a una situación preocupante, ya que temía por su futuro financiero pues busca cumplir sus sueños de dedicarse a la música. Afortunadamente, pudo dar con una ingeniosa solución que vino de donde menos lo esperaba. En un video de TikTok, la usuaria Cami Petyn (@camipetyn) compartió detalles del método que le sirvió para, finalmente, conseguir no uno, sino tres empleos a tiempo parcial.

En las redes sociales, la chica reveló que realizó unos cuantos cambios en su currículum vitae que le permitieron encontrar trabajo rápidamente. El truco en cuestión, descrito por ella misma como “distópico”, surgió como respuesta al uso de inteligencia artificial por parte de muchas empresas en sus procesos de selección.

“El problema es que la IA dirá que no eres una buena opción si no puede leer el currículum si el formato no es compatible con la IA”, dijo Petyn, cuyo clip superó el millón de reproducciones.

El truco viral de una joven que le sirvió para encontrar tres empleos a tiempo parcial

Según su testimonio, lo primero que hizo fue revisar la descripción del empleo solicitado y copiarlo para, posteriormente, pegarlo en el CV.

A continuación, dijo que este texto debe ser reducido lo máximo posible antes de que la tinta se vuelva blanca. De esta manera, se vuelve invisible para el ojo humano, pero visible para la IA, convirtiendo al solicitante en una persona apta para el puesto.

Lo dicho por la tiktoker tiene sentido, ya que estos sistemas están creados para buscar palabras claves en las hojas de vida de los postulantes. Así, sería posible tener más posibilidades de pasar a la siguiente parte del proceso.

Cabe agregar que, aunque este truco podría ser efectivo, no es perfecto. La estadounidense señala que requiere un esfuerzo adicional por parte del solicitante, quien debe personalizar su currículum cada vez que aplica a un trabajo.

“Pero ya sabes lo que apesta más: entrar en pánico por no tener trabajo”, puntualiza.

La historia de Petyn no es única. Comentarios de otros solicitantes confirman la eficacia del truco en la búsqueda de empleo.

A medida que la tecnología continúa influyendo en la forma en que buscamos empleo, historias como las de esta joven sirven como recordatorio de la importancia de la adaptabilidad y la creatividad en la búsqueda de oportunidades laborales.

Más consejos para conseguir empleo

Investiga : investiga las empresas y roles que te interesan y adapta tu aplicación a cada oportunidad.

: investiga las empresas y roles que te interesan y adapta tu aplicación a cada oportunidad. Currículum y carta de presentación efectivos : asegúrate de que tu CV destaque tus habilidades y logros relevantes para el puesto.

: asegúrate de que tu CV destaque tus habilidades y logros relevantes para el puesto. Networking : conecta con profesionales de tu industria y aprovecha tus contactos para explorar oportunidades laborales.

: conecta con profesionales de tu industria y aprovecha tus contactos para explorar oportunidades laborales. Prepárate para las entrevistas : investiga sobre la empresa y practica respuestas a preguntas comunes de entrevistas para mostrar tu interés y competencia.

: investiga sobre la empresa y practica respuestas a preguntas comunes de entrevistas para mostrar tu interés y competencia. Mantén una actitud positiva y perseverante: la búsqueda de empleo puede ser desafiante, mantén una actitud positiva y persevera a pesar de los rechazos.

