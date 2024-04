Convertirse en una estrella de las redes sociales es el sueño de muchos, pero para Spencer Barbosa (@spencer.barbosa), una joven que cuenta con nada más y nada menos que 10 millones de seguidores, la realidad resultó ser diferente a lo que había esperado. En un relato publicado en TikTok, la creadora de contenido de 22 años compartió todas las sorpresas que se llevó al convertirse en una influencer. Asimismo, dio a conocer cómo ha cambiado su vida desde entonces y lo que han hecho algunos de sus fans más osados con tal de acercarse a ella.

En un video que ha superado las 900 mil reproducciones, Spencer, oriunda de Ontario, Canadá, abordó los aspectos menos conocidos de ser una estrella de TikTok. “Estas son algunas cosas que no sabía sobre ser influencer hasta que me convertí en influencer”, empezó diciendo.

Reveló que encuentra “aterrador” cuando los fanáticos descubren su dirección y aparecen en su casa sin previo aviso. Además, compartió cómo recibe comentarios no solicitados sobre su peso y apariencia, una experiencia que la ha sorprendido y afectado.

“Antes de que digas algo, no me quejo en absoluto. Amo mi trabajo, creo que este es el mejor trabajo que he tenido jamás, lo recomendaría totalmente y estoy muy agradecida”, señaló, aclarando que no estaba lista para la “falta de privacidad” a la que ha tenido que acostumbrarse.

Personas en su casa, comentarios de odio y preguntas imprudentes en la calle

“Algunas personas han llamado a la puerta de mi casa porque de alguna manera descubren mi dirección y me esperan afuera”, recordó la joven. Además, aseguró que, en varias ocasiones, ha recibido mensajes de seguidores que le escriben solamente para decirle que “saben dónde vive”.

Además de la falta de privacidad, Spencer se enfrenta a comentarios despectivos sobre su apariencia y a preguntas de todo tipo sobre su vida personal.

“Alguien siempre te odiará, alguien siempre te dirá que te odia. Siempre te compararán con otros creadores de contenido o incluso te compararán con tu aspecto anterior”, confesó. “Básicamente, si eres como yo y has aumentado de peso, alguien te dirá que has aumentado de peso”.

Asimismo, la influencer señaló que las personas suelen acercarse en la calle para preguntarle cuánto dinero gana, algo que hacen con la misma naturalidad como si le estuvieran preguntando su nombre.

A diferencia de tiktokers de otros países, los canadienses no se benefician del Fondo de Creadores de la plataforma, lo que limita sus oportunidades de obtener ingresos a través de la plataforma.

A pesar de todos estos desafíos, Spencer hace lo posible por compartir mensajes sobre autoestima, la positividad corporal y otros temas. Aunque hace lo posible por lidiar con los aspectos negativos de ser una influencer, ama su trabajo y alienta a otros a perseguir sus sueños.

