El eclipse solar total que se registró en México, Canadá y Estados Unidos ha dejado historias curiosas. Una bebé, por ejemplo, nació en pleno fenómeno, un hombre de Wisconsin se preparó siete años para este evento y hasta hubo una pedida de mano que se volvió viral. Sin embargo, en las últimas horas los usuarios quedaron sorprendidos con una foto de un avión volando frente al eclipse solar que fue captada por estudiante de Michigan.

Millones de personas esperaron con ansias el eclipse solar total del último 8 de abril en algunos estados de Estados Unidos. De acuerdo con la NASA, este fenómeno ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, bloqueando completamente la cara del Sol.

En Traverse City, Michigan, se pudo ver casi la totalidad de este fenómeno y un estudiante de Michigan recurrió a su telescopio, además de su equipo fotográfico, para tratar de captar las mejores imágenes.

Una foto perfecta

Cuando se produjo el evento, el adolescente de una escuela secundaria de Michigan tomó varias fotografías, a través de su telescopio. Mientras revisaba las imágenes, quedó sorprendido con los resultados.

“Grabé todo el eclipse y tomé muchas fotos y al final revisé las imágenes y vi el avión pasar, así que pude tomar una captura de pantalla y editar un poco y obtuve la foto”, dijo Russell.

“Me encanta la astronomía y también me gusta la fotografía. Tengo una cámara de cine vieja que me gusta usar. Así que me gusta... bueno, disfruto mostrarle a la gente telescopios y binoculares y cómo funciona la ciencia y todo lo relacionado con la astronomía”, agregó.

Una de las fotos particularmente entusiasmó al menor. Se trató de un avión sobrevolando frente al eclipse solar total y, tras darla a conocer públicamente, se viralizó en poco tiempo.

