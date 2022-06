Muchas personas que padecen enfermedades sienten que sus vidas ya no tienen sentido, pero McKenna Reitz ha demostrado que se puede luchar contra cualquier tipo de adversidad. Esta madre estadounidense sufre de alopecia desde hace seis años y ahora crea conciencia sobre este mal. Conoce su historia.

En el año 2015, Mckenna Reitz fue diagnosticada con alopecia, una enfermedad autoinmune que produce la pérdida anormal del cabello. Esta situación entristeció a la mujer, pues creyó que le estaban “despojando de su identidad”, según narró a Good Morning América.

Sin embargo, con el paso de los años se dio cuenta que en realidad la alopecia le estaba dando la oportunidad de descubrir su verdadero amor propio.

“Los últimos 6 años de mi viaje por la pérdida de cabello han sido los años más difíciles pero empoderadores de mi vida. Cuando pensé que mi vida había terminado, mi vida me fue dada cuando mis ojos se abrieron y mi mentalidad fue remarcada para ver la alopecia como un regalo y una oportunidad”, escribió en sus redes sociales.

En ese sentido, aseguró que sus familiares y las personas que la rodearon fueron determinantes para seguir luchando día a día contra esa enfermedad.

“Nunca dejen de luchar

Además de ser maestra y entrenadora de voleibol de Springfield, Mckenna Reitz crea conciencia sobre la alopecia y, además, lleva un mensaje de empoderamiento a las personas que padecen otras enfermedades para que no dejen de luchar.

“¡Quiero potenciar al mundo!”, dijo esta madre de dos hijos.

Cuando Chris Rock hizo una broma de mal gusto contra la esposa de Will Smith, la actriz Jada Pinkett, quien sufre de alopecia, Reitz aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje. “Esto ha abierto una oportunidad para que otras personas con alopecia generen conciencia y eduquen no solo a nuestra comunidad sino al mundo”, indicó en ese momento.

El conmovedor mensaje a sus hijas

En su testimonio de vida que GMA reprodujo, la mujer recordó un episodio que le marcó de por vida y que involucra a sus dos hijas.

“Cuando mi hijo menor tenía unos tres años, estábamos en el automóvil saliendo de un evento familiar. Me subo al auto, me arranco la peluca porque me pica mucho y es incómoda y mi hija dijo algo que cambió mi vida para siempre y dijo: ‘mamá, no veo la hora de ser adulta y quitarme el pelo también’, contó.

“¿Qué les estoy enseñando a mis hijas? No quiero que se escondan de nada de lo que sienten”, precisó luego.

¿Cuántas personas tienen alopecia en Estados Unidos?

Un estudio del Hospital Mount Sinai en Nueva York revela que dos de cada 100 personas experimentarán pérdida de cabello debido a la alopecia, según recordó WTOL 11.

