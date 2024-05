Muchos adultos odian las fotografías y tratan de mantenerse alejados de las cámaras. Por el contrario, los padres primerizos buscan capturar las mejores imágenes de los recién nacidos para compartirlas con sus seres queridos. En Cincinnati, sin embargo, una familia quedó sorprendida por el resultado de una sesión de fotos de su bebé. El pequeño protagonista se volvió viral por sus características expresiones en cada una de las postales y se ganó el calificativo de “bebé gruñón”. Así como el neonato, un bebé prematuro tuvo una emotiva reacción al escuchar cantar a su padre.

Durante once años, Lauren Carson, una fotógrafa residente de Cincinnati, Ohio, ha tomado una gran cantidad de fotos a recién nacidos, pero ninguna expresión se compara con la del “bebé gruñón”, como lo bautizaron los usuarios.

El pequeño nació a principios de mayo y, una semana después, sus padres lo llevaron a Drawing in Light Photography, el estudio de Carson ubicado en Ohio, para una sesión de fotos.

“He estado fotografiando recién nacidos durante una década y he fotografiado cientos de bebés que me han dado toneladas de grandes expresiones. Pero ninguna, y quiero decir NINGUNA, se compara con las miradas que este dulce chico me lanzó”, escribió la mujer en su cuenta de Facebook.

La reacción de los usuarios

Aunque el recién nacido parece ser “gruñón”, en realidad es “un bichito dulce acurrucado”, según indicó Lauren, madre de tres hijos. Es más, después de la sesión de fotos, el pequeño se quedó dormido apaciblemente y la fotógrafa capturó una instantánea en ese momento.

La publicación compartida por Lauren se volvió viral y superó los 156 mil ‘me gusta’. Los usuarios no desaprovecharon la oportunidad para realizar comentarios tiernos. “Eso sí que es actitud”, “¡Los niños serios y escépticos son mis favoritos!”, “Esto es tan dulce”, “Alguien debió mostrarle la factura del hospital”, fueron algunos de los comentarios.

