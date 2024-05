Los padres son determinantes para que sus hijos puedan completar estudios. No hay mejor regalo para ellos que verlos graduados, ya sea en escuelas secundarias o universidades. En Estados Unidos, el mejor estudiante de un colegio de Texas sufrió la pérdida de su padre pocas horas antes de su ceremonia de graduación y, pese a la difícil situación, pronunció un emotivo discurso que fue destacado por miles de usuarios de las redes sociales.

El fin de semana, un grupo de estudiantes de la escuela secundaria Early College, en el distrito independiente de Carrollton-Farmers Branch, celebró su ceremonia de graduación. El encargado de dar el discurso fue Alem Hadzic, quien se convirtió en el mejor estudiante de su clase.

Alem Hadzic había sufrido la pérdida de su padre Miralem horas antes de la ceremonia y, aunque pudo ausentarse, decidió leer su discurso para rendirle un homenaje al hombre que lo ayudó en todo momento. Miralem había muerto víctima de un cáncer.

Hizo llorar a todo el auditorio

Después de estar en el funeral de su padre, Hadzic se dirigió a su escuela para terminar de escribir su discurso. Solo les había contado a amigos cercanos de lo sucedido, por lo que el auditorio quedó sorprendido con sus emocionantes palabras.

“No puedo quedarme aquí y fingir que quiero dar este discurso ahora mismo. Pero no puedo desperdiciar algo que él trabajó tan duro para lograrlo. Por eso voy a ir a la universidad y voy a pasar cada hora de cada día trabajando lo más duro que pueda para lograr todas mis metas porque eso es lo que él quería y lo voy a hacer por él”, dijo en parte de su discurso.

En declaraciones a FOX 4, Hadzic mencionó que recibió el apoyo de todos los presentes. “Llegué allí. Di mi discurso. Miré al público y no esperaba ver tanta gente llorando”, refirió.

“No conocía a ninguno de ellos, pero se me acercaron. Me hicieron sentir mejor. Querían tomarse fotografías conmigo. Me dijeron lo fuerte que era y eso me hizo sentir mucho mejor. Me hizo sentir tan bueno en un día tan oscuro. Era realmente lo que necesitaba”, agregó.

El próximo objetivo del estudiante es estudiar Ingeniería Química en la Universidad de Texas, en Austin.

