Hay personas que están en el lugar indicado, a la hora perfecta y logran darle un giro total a su vida. Este es el caso de una vendedora de dulces que como todos los días realizaba su labor en la calle sin imaginar que se volvería famosa al ser la elegida para un rol importante dentro del video de ‘XT4S1S’ de la cantante Danna Paola . Aquí la historia de una mujer mexicana que labora con caramelos y cigarros en el Centro Histórico y que ha recibido una lluvia de comentarios positivos en redes sociales por este logro.

El debut en un video de Danna Paola

Como parte del video se realiza una fiesta desenfrenada que fue grabada en las instalaciones de la estación Allende de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México. En la historia una vendedora está al exterior de los baños del antro y le entrega a la protagonista estupefacientes en forma de “dulce psicodélico”. Para este papel los productores optaron por no contratar a una actriz profesional, sino a una verdadera vendedora de dulces.

Ella aparece con una playera o camiseta con diseños en tonos neón que brillan con la luz y lleva puesto un adorno en el pelo con cuentas de diferentes colores, como si fueran pequeñas trencitas.

“Cuando exploramos la ubicación, noté que una mujer vendía dulces al otro lado de la calle. Estábamos a punto de irnos y le dije a Mona Moreno Fernández (productora ejecutiva) que quería que la mujer hiciera el papel; ‘Si ella está deprimida, me gustaría hacerle el casting. Ella dijo que sí, así que lo hicimos. Se veía tan hermosa”, señaló Edgar Esteves, director del videoclip, en su cuenta de Instagram.

Según detallan desde Infobae , la mujer de la que se desconoce su identidad habría recibido 35 mil pesos (más de mil dólares) por su papel.

La vendedora de dulces fue seleccionada como parte del casting para el video de Danna Paola mientras trabajaba en la calle. (Foto: @edgaresteves / Instagram)

La alegría de Danna Paola

“Por primera vez dentro de mi carrera esta canción representa todo lo que soy y por qué amo la música. A mí me gusta contar historias y a mí me gusta escuchar una canción de principio a fin que me genere algo”, comentó la artista al lanzar su nuevo trabajo con el que se aleja del género urbano para experimentar con electropop.

El video de ‘XT4S1S’ ya acumula más de 2 millones y medio de reproducciones en YouTube y se ha apoderado de las listas de plataformas de streaming musicales, algo que tiene a Danna Paola totalmente agradecida.

“Estoy tan feliz y orgullosa de este video!! Gracias infinitas a todo el equipo, este video es la representación de lo adictivo que es para mí crear y representar esta canción en su totalidad, es un viaje audio visual muy mágico que tomó muchas semanas llegar hasta el día de hoy, pero sobre todo lo disfrutamos muy cabrón! ¡LO MATAMOS! Gracias @edgaresteves por hacer magia conmigo y todo el equipo detrás de esto.!!!!!”, escribió en su cuenta de Instagram.

El video de ‘XT4S1S’ de Danna Paola

Síguenos en nuestras redes sociales: