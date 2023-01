Desde hace muchos años, millones de latinos emigran a Estados Unidos en búsqueda de un mejor futuro. El salvadoreño Frank Guevara fue uno de ellos, pero las bajas temperaturas que se registraron recientemente le afectaron seriamente y murió por hipotermia en una parada de buses.

Frank Guevara emigró a Estados Unidos en noviembre del año 2021, tras dejar su natal El Salvador, y se instaló en Texas, donde se ganó la vida cortando árboles. En búsqueda de un trabajo mejor, se mudó a Baltimore, Maryland, y fue contratado en un taller mecánico.

El objetivo de Guevara, de acuerdo con Univisión, era llevar a Estados Unidos su esposa y sus dos hijos menores, un niño de 12 años y una niña de 5. Las únicas personas con la que mantenía contacto eran su medio hermano Keny Mendoza, quien residía en Texas, y su primo Julio Guevara, el mismo que lo recibió por un tiempo en Baltimore.

“Él me dijo que quería progresar. Yo le dije: ‘No te vayas, estás conmigo’. Pero él, de repente, dijo: ‘No, yo me voy, hermano’. Yo no le quité la intención de querer superarse”, relató Mendoza al medio en mención.

En Baltimore, Frank desempeñó los oficios de albañil obrero y conserje durante el día. Si bien recibía mejores salarios debía soportar la tormenta invernal que afectó a esa parte de Estados Unidos, algo con lo que no estaba acostumbrado.

Pronto fue contratado en un taller mecánico a tiempo completo, por lo que se ilusionó con su nuevo trabajo.

“Murió de frío”

Desde que se mudó a Baltimore, Frank Guevara se trasladaba en bus todos los días para dirigirse a sus centros de labores. A partir de enero, el salvadoreño empezó a trabajar en un taller mecánico ubicado en Maryland.

En la mañana del pasado 15 de enero, la Policía local halló a un hombre desmayado en la cuadra 6500 de la calle Reinstertowny y, debido a que no llevaba documentos, no fue identificado en un principio. Sin embargo, momentos después se pudo constatar que se trataba de Frank Guevara, tras el reporte de desaparición realizado por su primo Julio Guevara.

Los médicos certificaron su deceso, luego del reporte de los agentes.

El padre salvadoreño había dejado de responder los mensajes de su celular la tarde del sábado 14 de enero, la temperatura en Baltimore era cero grados Centígrados y la sensación térmica era incluso más baja, de 23 grados (menos cinco grados Centígrados), de acuerdo con los registros climatológicos.

Según informa Univisión, Frank Guevara había ofrecido sus servicios como jornalero en una tienda llamada Home Depot, ubicada en los alrededores, en una parada de bus.

“El detective me dijo que había muerto de hipotermia. Quizás él se quedó dormido porque había trabajado de día y de noche, y murió sentado. No tenía ropa de frío. Murió de frío”, relató Julio Guevara.

Buscan repatriar el cuerpo

Tras enterarse del fatídico desenlace, la familia de Frank Guevara ahora busca repatriar su cuerpo para brindarle un último adiós. Para este propósito, iniciaron una campaña para recaudar fondos en Gofundme.

“Frank falleció de Hipotermia el día 14 de enero del 2023 en la área de Baltimore County, Maryland EE.UU, por lo tanto estamos recaudando fondos para poder llevar el cuerpo a El Salvador”, escribió su primo Julio en la página.

