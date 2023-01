Llevarse bien con los compañeros de trabajo nuca es fácil, ¿cierto? Si bien existen consejos o técnicas para mejorar la comunicación entre los empleados, muchas veces ocurren situaciones incómodas y desagradables que afectan el rendimiento laboral como la salud mental.

Un claro ejemplo lo encontramos en el testimonio viral de una joven que vive una pesadilla en su centro de labores. Mediante la plataforma de Mumsnet, la mujer admitió que tiene problemas de autoestima porque no es cercana a sus colegas en la oficina.

De acuerdo al relato de la protagonista, “estaba en el trabajo y todos mis colegas se fueron a almorzar” sin ella. “Realmente me cuesta invitarme a mí misma/acompañarme porque me siento como una carga/no querida”, mencionó.

“Almuerzo en el baño”

En ese sentido, la fémina admitió que “me sentí avergonzado y no quería entrar solo al comedor, y no sabía qué más hacer. Mi trabajo está cerca del centro de una ciudad, así que pasé mi almuerzo yendo a un baño público para perder el tiempo, luego caminando hasta el siguiente grupo de baños públicos, y así sucesivamente solo para perder el tiempo”.

La mujer confesó que suele pasar su hora de almuerzo en el baño por su mala relación con sus compañeros. (Imagen: ROMAN ODINTSOV / Pexels)

Ahí no quedó todo, pues, según la mujer, “luego me obligué a ir al comedor, pero me sentí tan avergonzado de que mis colegas me vieran que fingí estar ocupado hablando por teléfono, pero no tenía a quién llamar, así que llamé al consultorio de mi médico sabiendo que habría un larga cola y me senté en la cola un rato antes de colgar”.

Antes de finalizar su publicación, la joven aseguró que “puedo ver los errores de mis caminos, pero me siento muy triste por cómo ha resultado mi vida”. En cuanto a las reacciones, la mayoría se solidarizó con la muchacha.

Mensajes de apoyo

“Aprendí con el tiempo que en realidad me encanta almorzar solo, para reiniciar y relajarme”, indicó un usuario. “¡Quizás no vayas al baño si hay una próxima vez! Ve a una tienda para echar un vistazo, toma una ruta que no conoces para cambiar de escenario”, comentó otro.

“Si usted o alguien que conoce tiene una enfermedad mental, tiene problemas emocionales o tiene inquietudes sobre su salud mental, hay formas de obtener ayuda. Si vive en Estados Unidos, llame o envíe un mensaje de texto al 988 o chatee en 988lifeline.org.”

Síguenos en nuestras redes sociales: