Medios colombianos dieron a conocer el caso de Lorena Campos, una joven de 27 años que logró comprarse el auto de sus sueños gracias a su emprendimiento de vender helados en la calle.

Mediante sus redes sociales, Lorena, de La Guajira, publicó una foto en donde posa orgullosa junto al vehículo. “Mi primer carro vendiendo Raspaos ❤️”, escribió.

La postal se viralizó con más de 30 mil ‘me gusta’ y generó la admiración de miles de internautas.

La historia de la joven que compró el auto de sus sueños vendiendo helados en la calle

En conversación con El Tiempo, la joven señaló que la idea de crear este negocio nació luego de que el hombre que vendía raspados en la calle falleciera.

“El señor falleció y a mí me encanta el raspao y siempre había querido tener una máquina para producirlo. Me surgió la idea, pero haciéndolo más grande, de fruta natural con una imagen no tan común”, relató.

Se asoció con su hermano y compraron una máquina para romper hielo con un préstamo de su abuelo y fundaron ‘Campo Ice’, emprendimiento que empezó funcionando en la puerta de su vivienda en octubre de 2019. Ella quiso hacer un producto diferente, por lo que vio tutoriales en internet para crear sabores distintos como tamarindo, kola o chicle.

A la semana siguiente, el negocio fue puesto a prueba cuando Lorena decidió montar un stand en la salida de un colegio en donde iban a haber elecciones. Aunque pensaba vender 100 vasos, terminó vendiendo 475 y la gente hacía cola para comprar. “Se me agotó todo ese día”, recordó.

Tras pagarle el préstamo a su abuelo, compró un carro de acero que le permite trabajar en toda clase de eventos.

La llegada de la pandemia la obligó a ofrecer su producto casa por casa, desplazándose por todo el pueblo en una moto. Posteriormente, abrió su propio local con un préstamo que le hizo su novio.

Aunque señala que una trabajadora le robó su fórmula, siguió adelante y siguió reinventándose creando distintos sabores.

Luego de varios meses de ahorro, logró comprarse su auto con ayuda de su familia y aún no puede creer que su publicación acumule tantas reacciones.

Ahora, busca cumplir su sueño de viajar a Italia para un concurso de heladería artesanal. Así, espera lograr que su negocio siga creciendo.