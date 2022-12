A la gran mayoría de personas en el mundo le gusta la época navideña, pero hay algunos que esperan la fecha con más ansias que otros porque es el tiempo en donde generan más ingresos económicos. Ese es el caso de Suellen Carey, una modelo transgénero que cada diciembre gana una ostentosa suma de dinero por su gran parecido a Mariah Carey. Esta es su singular historia por contar.

Su nombre es Suellen Carey y la época navideña es una verdadera bendición para ella, literal. Durante todo el mes se la pasa actuando como Mariah Carey, la superestrella del pop.

De acuerdo al portal New York Post, Suellen, quien lleva el mismo apellido que la intérprete de “We Belong Together” y “All I Want for Christmas Is You”, entre otros, lleva más de una década haciendo esta transición.

La primera vez que le dijeron que tenía un gran parecido a Mariah fue a los 23 años, desde ese momento aprovechó de ese parecido para actuar como la compositora de “Fantasy”.

Suellen, nacida en Brasil, indicó que sus reservas se han disparado casi un 150% duranta la temporada navideña, así lo precisa el portal mencionado anteriormente.

“La gente siempre ha dicho que me parezco a Mariah, pero nunca imaginé que podría hacer una carrera a partir de ese parecido”, agregó la diva de Brasil, quien actualmente tiene 35 años.

“Diva”, una connotación que no le gustó al principio

En la misma entrevista, Suellen contó que al principio tenía miedo que las personas la señalaran o mencionaran por sus similitudes. Es más, llegó a pensar que “diva”, como algunos la llamaban, era una connotación negativa y hasta pensó que era una especia de acoso.

“Al principio pensé que la gente incluso me estaba acosando porque Mariah es una diva, pero luego me di cuenta de que ese no era el caso”, precisó la modelo, residente en Londres, Reino Unido.

Tras aceptar la connotación y ver que no era nada negativo, Suellen empezó a sacar “provecho” de su talento y gran parecido a Mariah en 2019, después que la invitaron a actuar en una fiesta de imitadores.

Navidad, toda una “bendición” para Carey

Tras ganarse con honores ser la doble de Mariah Carey, la fama de Suellen creció como la espuma e indicó que puede llegar a hacer de cuatro a cinco eventos a la semana, en diciembre, hasta Navidad.

¿Cuánto puede llegar a recaudar? Según NY Post, la modelo brasileña puede embolsarse casi 18 mil dólares para el 25 de diciembre gracias a su talento y, sobre todo, por sus similitudes con la cantante.

“La Navidad es definitivamente el momento en el que más trabajo debido a la música navideña de Mariah y, por supuesto, a mi apariencia”, acotó.

No todo fue color de rosa

Con el objetivo de parecerse más y, principalmente, “encajar” en la sociedad, se sometió a varias cirugías en donde gastó más de 10 mil dólares. Se hizo la rinoplastia, los senos, una liposucción y una braquioplastia.

Asimismo, se quitó el exceso de piel para lucir un contorno más juvenil y al mismo tiempo atlético en sus brazos. Esta es la historia de Suellen Carey, quien hace ‘caja’ en diciembre por ser la doble de Mariah Carey.

