Los playoffs de la NBA 2024 vienen captando la atención de millones de espectadores y, durante el partido del fin de semana entre Denver Nuggets y Los Angeles Lakers, una actriz se robó el gran protagonismo. Se trata de Olivia O’Brien, quien aprovechó una revisión arbitral para ‘promocionarse’ accidentalmente. Su nombre se volvió tendencia en Estados Unidos y aquí te cuento todos los detalles.

De la mano de LeBron James, los Angeles Lakers vencieron por 119-108 a los Nuggets y se mantienen con vida en la serie, en la que siguen con una desventaja de 3-1. Sin embargo, la que se robó el protagonismo en ese duelo fue Olivia O’Brien, una actriz y cantante que estuvo presente en el Crypto.com Arena, en Los Ángeles.

Durante una revisión arbitral, una de las cámaras de la transmisión captó el gran escote que lució O’Brien, quien se dirigía a su asiento, y la imagen rápidamente se viralizó en las redes sociales. Los usuarios se preguntaron por la identidad de la desconocida mujer y al poco tiempo dieron con su identidad, gracias a otros videos que ella misma compartió.

Olivia O’Brien captó a miles de seguidores

El nombre de Olivia O’Brien, de 24 años, se volvió tendencia en las redes sociales y dedicó un mensaje a sus nuevos seguidores, que no dudaron en buscarla. “¡Hola a todos mis nuevos seguidores después de mi momento viral de las tetas!”, escribió O’Brien escribió en una historia de Instagram.

De acuerdo con medios internacionales, Olivia nació el 26 de noviembre de 1999 en Thousand Oaks, California. A temprana edad empezó a grabar música y uno de sus primeros éxitos fue “I Hate U, I Love U”, que interpretó con el rapero Gnash.

En el 2017, la cantante fanática de los Lakers lanzó su EP debut titulado “It’s Not That Deep” e incluso tuvo una actuación en Coachella 2022. Su próximo proyecto musical –”Glimpse of Me”, se lanzará el próximo mes.

Denver Nuggets y Los Angeles Lakers se enfrentan nuevamente este lunes y, para alegría de sus fans, Olivia O’Brien está presente.

Lakers vs. Nuggets EN VIVO: transmisión del Juego 4 por NBA 2024 (Video: @Nuggets)