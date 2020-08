Tras el confinamiento, Will Smith tuvo la genial idea de reunir a parte del elenco del Príncipe de Bal-Air. Después de 30 años que se estrenó la popular serie de Estados Unidos, “ The Fresh Prince of Bel-Air ” o El Príncipe del rap, no se veían juntos a través de Snapchat a Will, Carlton, Ashleey y Geoffrey en una pantalla. Seguidores y otros usuarios fueron testigos de una reunión de su reparto, recordando al gran James Avery (Tío Phil) y pasando momentos tan divertidos. Sin embargo, durante las grabaciones no todo era bueno.

Deudas, muy malos comportamientos y un ambiente tóxico fueron algunos de los problemas de la exitosa comedia detrás de las cámaras. Alfonso Ribeiro (Carlton Banks), DJ Jazzy Jeff (Jazz), Tatyana Ali (Ashley Banks), Karyn Parsons (Hilary Banks), Daphne Maxwell Reid (Aunt Vivian) y Joseph Marcell (Geoffrey) contaron sus experiencias luego que Will Smith les preguntase cómo se sentían cuando aún eran reconocidos por los personajes que interpretaron.

El protagonista comenzó diciendo: “Son mi segunda familia. Han marcado el resto de mis interacciones e interpretaciones. Cuando miro atrás, me doy cuenta que la mejor experiencia de mi vida ha sido estar en ese set con vosotros”. La declaración puede significar que la relación siempre fue excelente, pero aquí te contamos algunos detalles donde tuvieron que limar asperezas durante las grabaciones.

Del gran deudor millonario al Príncipe de Bel-Air

Antes de la fama, siendo un ícono de los actores más carismáticos de Hollywood, Will Smith pasó penumbras. Antes de ser el príncipe de Bel-Air, era un cantante que no supo gestionar ben su dinero que había logrado ganar con su amigo Jessy Jeff. Se recuerda que ambos habían formado el grupo de hip-hop DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, consiguiendo un Grammy con la canción “Summertime”.

Will ganó mucho dinero, pero no pudo ser buen mayordomo de este. Invirtió sus ingresos en autos, ropa cara y más cosas sin tener en cuenta los impuestos. “En mi cabeza no estaba intentando evitar pagar impuestos, simplemente no lo había tenido en cuenta”, reconoció. Se calcula que tenía una deuda millonaria de 2,8 millones de dólares (2,58 millones de euros) en impuestos atrasados.

“Se llevaron todo lo que tenía y me quedé en bancarrota. Ser famoso y estar arruinado es una muy mala combinación. Porque sigues siendo famoso, la gente te reconoce, pero te reconocen cuando estás sentado junto a ellos en el autobús”, contó.

Conflictos entre Will Smith y Tatiana Aly (Ashley Banks)

La relación entre ambos no fue del todo buena. Durante el rodaje la actriz que interpretaba a Ashley Banks tenía quejas constantes por la forma de actuar del popular actor. Según lo que indicaba ella, Will confundía los argumentos del guión, dejando entender que tenía una nula experiencia como actor.

El mismo Will Smith confesó el año pasado en The Graham Norton Show que no soportaba ver su actuación en el mencionado programa “Si ves los primeros cuatro o cinco episodios, puedes verme murmurando las frases de los demás. Es terrible y no puedo soportar verlo”.

La mala relación de Will Smith con Janet Hubert (Tía Vivian)

Janet Hubert empezó interpretando a la Tía Vivian en el Príncipe de Bel Airs, pero fue sustituida por Daphne Maxwell Reid por quedar embarazada. ¿Qué ocurrió? Infringiendo a la violación de contratos que había firmado, los ejecutivos tuvieron que despedirla.

Según la propia Hubert, en una entrevista con Jet, el despido fue propiciado por Will Smith . “Probablemente es responsable de mi despido. Tiene mucha influencia”, dijo. La tensión fue tal que la actriz, según New York Daily News, demandó a la cadena NBC y al personaje principal de la serie por generar un ambiente muy hostil durante el embarazo y las grabaciones.

Estos conflictos trajeron cola e involucraron a Alfonso Riberio (Carlton Banks), quien en una oportunidad le dijo “loca” y que había creado un ambiente muy tóxico durante el rodaje.

¿Por qué Alfonso Ribeiro fue despedido del Príncipe del Rap?

Carlton Banks fue uno de los personajes principales del Príncipe de Bel-Air. ¿Te hubieras imaginado su gran ausencia en la serie? (Foto: NBC)

Para Alfonso Ribeiro interpretar al primo de clase alta, muchas veces ingenuo, pero de buen corazón, significó un gran impulso en su carrera, ya le ayudó a conseguir el papel de nerd en comedias similares. Más adelante se convirtió en presentador del programa “Los videos caseros más divertidos de América”, así como de otros shows de TV.

Tras grabar el piloto de “The Fresh Prince of Bel-Air”, Alfonso Ribeiro fue despedido sin mayores explicaciones. La razón, un ejecutivo de alto rango de la NBC, Warren Littlefield, no le gustaba el personaje de Carlton Banks.

Littlefield, quien en ese entonces era vicepresidente con miras a ser ascendido a jefe de la red, no estaba conforme con la interpretación de Ribeiro, ya que consideraba que el actor era poco divertido. Así que, simplemente ordenó su despido y la reestructuración del personaje, por considerarlo insultante para los blancos.

Sin embargo, tal como señala ScreenRant, los otros miembros del elenco de “El príncipe del Rap”, incluido Will Smith, se mostraron en completo desacuerdo y presionaron a los ejecutivos de NBC por seis semanas para que Alfonso Ribeiro fuera recontratado.

Claramente, los pedidos del reparto y productores fueron escuchados y Ribeiro volvió para dar vida a Carlton Banks. ¿Se imaginan una versión de la serie de Carlton? ¿Sin sus ocurrencias ni su hilarante y memorable baile?

Donald Trump visitó la mansión de los Banks

No era presidente de los Estados Unidos, pero su nombre ya era tan popular. Su fama lo llevó a formar parte de un episodio en la serie del Príncipe del Bel-Air. El magnate billonario apareció en “For sale by owner”, de la cuarta temporada (1994).

La escena sucede en la mansión de la familia Banks, cuando Donald Trump llega al lugar en compañía de su exesposa, la actriz Marla Maples, para comprar la casa de Phil. La pareja ofrece un maletín lleno de dinero, cuando Hillary se dirigió a él y le dice “gracias por arruinar mi vida”, a lo que el actual presidente, en un tono burlesco, le contestó: “Todo el mundo me echa la culpa de todo”.

Consideró que sus frases no eran lo suficientemente graciosas y para que eso cambiara, llamó al productor ejecutivo Gary H. Miller. Su enfado fue tal que tiró las hojas del guion por el suelo.

MÁS SOBRE WILL SMITH Y OTRAS RELACIONADAS